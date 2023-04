Julián Figueroa murió a los 27 años, de manera repentina, debido a un infarto el domingo 9 de abril en su casa de Ciudad de México. El único hijo de Maribel Guardia, nacido de la relación de la actriz con Joan Sebastian, tenía una vida por delante pero partió muy pronto. Imelda Garza-Tuñón, su esposa y madre de su pequeño José Julián, fue quien lo halló sin vida. La también cantante dio detalles de cómo fue ese trágico momento.

La familia de Guardia se despidió, de manera privada, del joven cantante y actor, con una misa íntima y una ceremonia llena de amor entre amigos y familiares. Después la misma actriz costarricense confirmó que se cremaron los restos de Julián y que los iba a mantener en su vivienda.

El martes 11 de abril, Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza aparecieron ante la prensa, que esperaba fuera de la propiedad. A pesar de intentar declarar, la viuda se quebró frente a las cámaras. Quien sí agradeció el apoyo y los mensajes de cariño fue la histrionisa, quien también dijo que su hijo tenía muchos planes en la música y la televisión.

En otro momento, la esposa de Julián Figueroa se dio un tiempo para detallar cómo fue el momento en que halló al artista sin vida en su casa. Lo hizo ante la periodista Addis Tuñón, quien es su tía. Conoce aquí más de los duros momentos que le tocó afrontar a la cantante mexicana por la repentina partida del padre de su hijo.

El cantante junto a su esposa Imelda Garza, con quien se casó en 2017 (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

¿CÓMO IMELDA GARZA ENCONTRÓ MUERTO A SU ESPOSO JULIÁN FIGUEROA?

Imelda Garza-Tuñón contó que Julián Figueroa se había ido a dormir al cuarto de videojuegos y, dos horas después, al no saber nada de él, fue a buscarlo y lo encontró quieto, como si estuviera descansando. Al principio, no se preocupó, pero cuando intentó moverlo, se percató de que algo andaba mal.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. (...) Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”, contó a la periodista Addis Tuñón.

De inmediato, llamó a Mario Chacón, porque ella estaba sola con su hijo José Julián. Maribel Guardia se encontraba dando una función de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” y el esposo de la actriz estaba de viaje. Al ver que Julián no respondía, llamó a una ambulancia.

“Le marqué a la ambulancia porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa, yo estaba temblando que a lo mejor yo no escuchaba su latido... llegaron los paramédicos y nos dijeron que, al parecer, ya tenía unas horas de que había fallecido”, explicó la viuda del actor y cantante mexicano.

A pesar del dolor y terrible momento, cuyas lágrimas debió aguantar para no alarmar a su hijo de cinco años, la influencer encontró un poco de sosiego en su corazón al percatarse de que Julián Figueroa tenía una expresión de tranquilidad.

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, manifestó la también artista en “De primera mano”.

Imelda Garza-Tuñón es la joven viuda de Julián Figueroa (Foto: Imelda Garza-Tuñón / Instagram)

¿CÓMO ESTABA JULIÁN FIGUEROA ANTES DE SU MUERTE?

Imelda Garza-Tuñón detalló que Julián Figueroa se encontraba intranquilo y triste al recordar a su padre, Joan Sebastian, quien había cumplido un año más de fallecido. Además, el hijo de Maribel Guardia no había dormido bien en tres días, por eso se fue a descansar a otra habitación, de acuerdo a su viuda.

“Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá. (...) Como a las 6 de la tarde me dijo: ‘¿Sabes qué? me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’”, contó Imelda.