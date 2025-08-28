Si eres dueño de una mascota, de seguro consideras acudir a un especialista cada que notas que algo está pasando en su salud, empieza a vomitar, temblar o tiene signos de una posible intoxicación; sin embargo, ¿harías caso a las recomendaciones de extraños en redes sociales? Una popular tendencia en TikTok que tiene que ver con el uso de medicamentos comunes de humanos para tratar a perros ha causado gran revuelo por lo peligroso que puede ser. Ante esto, un popular veterinario alertó sobre esta práctica.

En la descripción del clip en la cuenta ‘Ben the Vet’ (@ben.the.vet), llamado “El ibuprofeno no es seguro para las mascotas”, Ben recordó que los consejos sobre medicamentos para animales deben venir solo de profesionales. “Debes recibir indicaciones sobre qué medicación dar a tu mascota únicamente de un veterinario, no de alguien en TikTok”, escribió. Además, explicó que otros expertos, como ‘Cat The Vet’, ya habían señalado el peligro de este tipo de recomendaciones, aunque el video que las difundió sigue circulando.

El clip de Ben comienza mostrando a una persona anónima diciendo: “Puedes darle a las mascotas las medicinas que les das a los niños”. Luego, Ben aparece para desmentir esta afirmación. “El consejo de ese video no es correcto. El ibuprofeno no es un analgésico seguro para las mascotas y es preocupante ver cuántas vistas tiene ese contenido y cuántas mascotas podrían salir dañadas por seguirlo”, señaló.

En un breve video, el veterinario explicó que dar ibuprofeno a las mascotas puede causarles daños graves o incluso ser fatal. (Foto: Freepik)

Ben explicó que el ibuprofeno es “extremadamente tóxico, sobre todo si se le da a perros pequeños o a gatos”. Este medicamento puede causar úlceras en el estómago o fallos en los riñones. “Puede ser fatal. Los efectos no siempre aparecen de inmediato, pero con el tiempo pueden provocar que el animal se enferme gravemente”, advirtió.

El veterinario también comentó que la persona del video dijo haber recibido ese consejo de un veterinario de confianza; sin embargo, Ben cree que hubo un malentendido, porque es bien sabido que el ibuprofeno es dañino para las mascotas. Explicó que, si bien hay algunos medicamentos para humanos que pueden usarse en animales con dosis específicas, hay otros como el paracetamol que “jamás debe darse a los gatos” y que en los perros solo puede usarse bajo receta, ya que un mal uso podría ser muy peligroso.

Al finalizar su mensaje, Ben entendió que la intención de la creadora original del video era ayudar a la gente a ahorrar dinero. “Pero ese video no ahorrará nada si termina causando que los animales sufran fallos renales o se enfermen de gravedad”, dijo. Agregó que lo mejor siempre será consultar al veterinario y no automedicar a las mascotas.

El experto señaló que los medicamentos deben indicarlos profesionales y que automedicar a los animales es muy riesgoso. (Foto: Engin Akyurt / Pexels)

El video generó muchos comentarios. Varios usuarios contaron sus experiencias, como el de una persona que tuvo que llevar de urgencia a su perro al veterinario tras ingerir ibuprofeno. Otro escribió: “Si tu mascota tiene dolor, debe verla un veterinario, no intentes medicarla tú mismo”.

Además, un farmacéutico comentó que es común que la gente intente comprar medicamentos para humanos con la idea de dárselos a sus animales, algo que no deberían hacer por los riesgos que implica.

Cuidados básicos de una mascota

Visitar al veterinario de manera regular es esencial para mantener a tu mascota sana y feliz. Los chequeos periódicos permitirán detectar cualquier problema de salud y garantizar un tratamiento adecuado. Además, es importante mantener al día su esquema de vacunación y desparasitación.

Proporciona a tu mascota un entorno seguro donde pueda sentirse a gusto. Esto incluye un lugar limpio y cómodo para dormir, juguetes para entretenerse y suficiente espacio para moverse. También es importante asegurarte de que tu hogar sea seguro para tu mascota, eliminando cualquier objeto peligroso.

Una dieta equilibrada también es indispensable. Consulta con tu veterinario para determinar la mejor alimentación para tu amigo de cuatro patas. Además, el ejercicio regular es fundamental para mantenerlo en forma y prevenir problemas de obesidad.