Para muchos es un hábito inofensivo y lo hacen varias veces al día sin imaginar el daño que le están causando a sus ojos. Un optometrista estadounidense sorprendió a más de uno al revelar lo peligroso que resulta y aquí te cuento al detalle todo lo mencionado por el Dr. Fraser, especialista de Detroit, quien compartió su advertencia en un video que superó las 2 millones de visualizaciones en TikTok.

En el clip, le pregunta a sus colegas sobre el peor error que cometen los pacientes con sus ojos. Las respuestas coincidieron. “Frotarse los ojos”, advirtió una optometrista. “Tienes que dejar de hacerlo. No te frotes los ojos”, agregó.

Sin embargo, en lugar de prohibirlo por completo, ella dio un consejo práctico y mucho más seguro. “Por favor, por el amor de Dios, si necesitas frotarte el ojo, en lugar de frotar el globo ocular, frota el hueso”, recomendó. “Eso aliviará la picazón, pero reduce el riesgo de enfermedades como el queratocono”.

Frotarse los ojos puede acelerar el envejecimiento de la piel alrededor y causar arrugas, advierten los especialistas. (Foto: @doctor_fraser / TikTok)

El queratocono es una enfermedad progresiva en la que la córnea, la parte transparente y frontal del ojo, se vuelve más delgada y se abomba en forma de cono. Esto puede distorsionar la visión y, en casos graves, requiere cirugía o trasplante de córnea. Los expertos señalan que frotarse los ojos es un factor de riesgo importante para esta condición.

Otra optometrista de la clínica del doctor Fraser agregó que este hábito no solo daña el ojo, sino que también acelera el envejecimiento de la piel alrededor de los ojos. “Hace que la piel se vuelva flácida, no lo hagas”, advirtió, ya que esta piel es muy delicada y se estira con facilidad, lo que provoca arrugas.

Finalmente, una tercera especialista fue directa y simple: “No te frotes los ojos”. Además, el equipo de Fraser señaló otro problema frecuente: muchas personas no parpadean lo suficiente, sobre todo cuando están frente a pantallas.

En lugar de frotar el globo ocular, los expertos recomiendan presionar suavemente el hueso alrededor del ojo para aliviar la picazón y evitar enfermedades como el queratocono. (Foto: @doctor_fraser / TikTok)

“Los pacientes trabajan en computadoras, leen, estudian, y están tan concentrados que no parpadean”, explicó un especialista. “Estoy empezando a ver niños con problemas en los párpados y sequedad, y creo que si practicas parpadear más seguido, te ahorrarás muchos problemas”.

Los expertos recomiendan tomar descansos frecuentes de las pantallas, parpadear seguido y, si los ojos pican, presionar suavemente el hueso alrededor del ojo en lugar de frotar el globo ocular.

También advierten que no parpadear lo suficiente frente a las pantallas provoca sequedad y problemas oculares, por lo que es importante descansar y parpadear con frecuencia. (Foto referencial: Freepik)

Lo que debes saber sobre el cuidado de los ojos

MedlinePlus recomienda proteger los ojos de daños usando gafas de sol que bloqueen los rayos UV y evitando la exposición prolongada a pantallas para prevenir la fatiga visual. Además, es importante mantener una dieta saludable rica en vitaminas A, C y E, que favorecen la salud ocular.También aconsejan realizar exámenes de la vista regularmente para detectar problemas a tiempo, especialmente si hay antecedentes familiares de enfermedades oculares o si se presentan síntomas como visión borrosa o dolor en los ojos. La prevención y el cuidado temprano pueden evitar daños graves.Finalmente, el portal citado sugiere evitar hábitos dañinos como frotarse los ojos o no parpadear lo suficiente y mantener una buena higiene para prevenir infecciones. En caso de molestias o cambios en la visión, recomiendan consultar a un especialista para un diagnóstico adecuado.