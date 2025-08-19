Meter la ropa sucia directamente en la lavadora puede parecer suficiente para limpiarla, pero una mujer descubrió que no siempre es así, sobre todo con la ropa deportiva.

Madalyn, una amante del ejercicio, decidió darles un cuidado especial a todas sus prendas de entrenamiento. Para ello, aplicó una limpieza profunda con una mezcla especial para eliminar hasta la última suciedad acumulada.

“Decidí limpiar a fondo toda mi ropa de entrenamiento y de correr de los últimos cuatro o cinco años”, explicó en un video de TikTok.

Una influencer quedó anonadada al llevar a cabo un sencillo experimento: sumergió su ropa deportiva en agua caliente con bórax, bicarbonato de sodio y detergente. (Foto: @madalynlucillee / TikTok)

En una tina con agua muy caliente, mezcló un cuarto de taza de bórax, otro cuarto de taza de carbonato de sodio y media taza de detergente. Luego sumergió toda la ropa y la dejó reposar entre tres y cuatro horas.

El resultado la dejó impactada: el agua se tornó marrón y turbia a pesar de que esas prendas habían sido lavadas en lavadora durante años. “Sé que parte puede ser el tinte de la ropa, pero esto es marrón”, dijo asombrada.

Después, enjuagó y volvió a lavar todo en la lavadora, recomendando a sus seguidores que también hagan limpiezas profundas de vez en cuando.

El agua se tornó oscura y turbia, a pesar de que esas prendas habían sido lavadas con lavadora durante años. (Foto: @madalynlucillee / TikTok)

Este método se conoce como laundry stripping. Según Tom Ceconi, presidente de Heritage Park Laundry Essentials, no es raro ver tanta suciedad al sumergir la ropa.

Explicó que ese color marrón proviene de una combinación de suciedad, aceites corporales, productos de higiene como cremas o desodorantes, restos de detergente, suavizante y minerales del agua dura.

“El vinagre y el bicarbonato pueden usarse para limpiar ropa deportiva y de alto rendimiento”, dijo. “La buena noticia es que no tienes que hacerlo en una tina, también puedes hacerlo en tu lavadora”.

Sin embargo, advirtió que este proceso no debe hacerse con frecuencia: “No deberías hacerlo regularmente, ya que el vinagre puede, con el tiempo, dañar las telas de alto rendimiento.”

Un experto recomendó llevar a cabo un lavado profundo de las prendas deportivas cada cierto tiempo. (Foto referencial: Freepik)

Por eso, recomendó reservar esta limpieza solo cuando los olores persisten después del lavado común y usar un detergente líquido suave, con pH neutro y enzimas naturales que eliminen la suciedad y las manchas.

Ceconi añadió que este problema afecta a toda la ropa, no solo a la deportiva. “Donde verás más daño visible es en tus toallas de baño”, explicó. Con el tiempo, la acumulación hace que se vean apagadas, huelan mal, se vuelvan ásperas y absorban menos.

Para recuperarlas, recomendó lavarlas primero con una taza de vinagre en agua caliente sin detergente ni suavizante, y después con media taza de bicarbonato.

“El vinagre ácido descompone la suciedad y suaviza las toallas”, dijo. “El bicarbonato desodoriza, aclara y también suaviza. Así recuperan su suavidad y absorción.”

Además, aconsejó nunca mezclar vinagre y bicarbonato en una sola carga, y evitar el suavizante y las toallitas de secadora, ya que dañan tanto las toallas como la ropa deportiva al dejar una capa que reduce su capacidad de absorber y de transpirar.