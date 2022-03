El pleno de la Cámara de Diputados avaló este martes 8 de marzo una iniciativa para que las parejas puedan cobrar la pensión por viudez, sin importar si existe un matrimonio de por medio, como actualmente lo mandata la Ley del Seguro Social en México. El dictamen por el que se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, se aprobó por unanimidad de 475 votos a favor.

Con la reforma a la LSS, se pretende que las nuevas normativas garanticen el derecho a la pensión por viudez sin discriminar a cónyuges, concubinas o concubinos de un trabajador activo, o que reciba la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que tenga acceso a esta prestación, en caso de que su pareja muera.

Cambios aprobados en la Pensión por viudez

Cuando el viudo hubiese contraído matrimonio con el asegurado luego de cumplir 55 años de edad la persona que contrae el vínculo. Eso sí, hay excepciones cuando ha transcurrido un año después de la celebración de su aniversario como pareja.

No se entregaría pensión por viudez cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos que la fecha de la muerte ya tenga un año de transcurrida luego de hacer oficial su matrimonio.

¿En qué consiste la reforma a la Ley del Seguro Social?

De esta manera, las disposiciones legales que fueron anuladas corresponden a los casos en que se negaba el derecho a la pensión por viudez:

Cuando la persona asegurada falleciera antes de los seis meses de matrimonio

Si la persona asegurada se hubiera casado después de cumplir 55 años

En el mismo tenor, se buscó reducir los obstáculos para otorgar la pensión por viudez a hombres, que hasta ahora tenían más complicaciones para tener acceso a esta prestación, en caso de que su cónyuge o concubina, la trabajadora asegurada muriera.

Además, la iniciativa de ley fue presentada en diciembre de 2021 por Marcela Guerra Castillo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, y Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Por qué se declaró inconstitucional el Artículo 123?

El dictamen señala también que la finalidad de la pensión por viudez es la subsistencia de la concubina o cónyuge supérstite (superviviente), beneficiaria del trabajador, después de ocurrida la muerte. ”El artículo es discriminatorio, porque no existe razón alguna que justifique excluir de este derecho a quienes contraigan matrimonio con una persona que rebase los 55 años. Las y los trabajadores no deciden cuándo morir, por lo que no puede condicionarse el otorgamiento de la pensión a no morir antes de cumplir un plazo”, agrega el documento.

Las limitantes del artículo 123 fueron plasmadas desde su promulgación en diciembre de 1995, ya que el legislador buscaba evitar la celebración de matrimonios o concubinatos para realizar fraude a la seguridad social de los trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

