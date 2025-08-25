De seguro te pasa que tus compañeros de trabajo o a los que ves en el gimnasio no pueden realizar sus labores o actividades sin estar con el celular en la mano o eres tú el de este ejemplo. Y es que el equipo móvil hace mucho se convirtió en un objeto indispensable en la vida de las personas y hay quienes están pendientes de sus mensajes o llamadas a cualquier momento del día. Es aquí donde resulta importante darle una limpieza adecuada y no me refiero a liberar espacio, sino a su superficie. Aquí te cuento por qué debes realizarlo de forma seguida.

Quizás tienes la costumbre de dejar tu móvil en el mostrador de tu recámara o cualquier superficie de tu hogar. Sin que te des cuenta, estás permitiendo que se convierta en un foco potencial para la acumulación de bacterias y virus. Entonces, si lo agarras, ya estás cargando con miles de microorganismos en tus manos.

Quedarás sorprendido con este dato, pero un estudio de la Universidad de Barcelona reveló que las pantallas de los móviles pueden albergar hasta 600 tipos de bacterias. Si se compara con la tapa de tu inodoro, lo supera por 30 veces más.

Lo preocupante es que, después de usar tu celular, lleves tus manos a zonas clave de tu cuerpo, como el rostro, ojos o boca. Eso facilita para que los microorganismos ingresen a tu organismo y, en cuestión de tiempo, presentes enfermedades como resfriados o infecciones estomacales. Por esa razón, quiero darte una recomendación para que tu celular quede libre de bacterias sin afectar tu bolsillo.

Es necesario limpiar con regularidad tu celular para que esté libre de microorganismos. (Crédito: Freepik)

¿Cómo limpiar mi móvil diariamente?

Para realizar esta labor, es fundamental que apagues tu móvil por completo. Esto evitará que se dañe la pantalla y sus distintos compartimientos internos, especialmente porque usarás utensilios o productos líquidos. Te recomiendo que tengas a mano:

Un paño de microfibra limpio.

Una solución desinfectante (mezcla de alcohol isopropílico al 70% con agua).

Hisopos de algodón.

Para desinfectar tu celular, vierte la solución desinfectante en un recipiente. Luego, solo tendrás que mojar el paño y los hisopos en el líquido para limpiar cuidadosamente cada área de tu dispositivo. Ten en cuenta que no debes aplicar el líquido directamente a la pantalla, ya que podrías dañarlo de forma irreversible.

No es recomendable que la sustancia de limpieza lo viertas directamente a la pantalla, pues los dañarías considerablemente. (Crédito: Freepik)

Siguiendo estas recomendaciones, estarás libre de gérmenes y tu dispositivo móvil tendrá un mejor cuidado. Como notarás, es una práctica sencilla que puedes aplicar cada mañana y noche, ya que no te quitará mucho tiempo.