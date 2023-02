El Miércoles de Ceniza marca el primer día de los 40 de Cuaresma. Al igual que la mayoría de tradiciones de la Iglesia católica, su origen está ligado a Judaísmo. Era un símbolo de su “deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios”. Desde hace muchos años se ha adoptado esta práctica y, al principio, solo los “penitentes que comenzaran su penitencia pública” recibían la ceniza. A continuación, te compartimos las frases, oraciones, lecturas y postales por esta fecha religiosa importante.

El Miércoles de Ceniza se celebrará este 22 de febrero. La Iglesia católica pide a sus fieles creyentes que realicen ciertos sacrificios, como el ayuno y la abstinencia todos los viernes posteriores a esta fecha hasta el Domingo de Resurrección. Los católicos entienden que, mediante estos sacrificios, se purifican y piden “perdón a Dios por haberlo ofendido” y le dicen “que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre”.

Oración para el Miércoles de Ceniza

¡Señor, que sea capaz de comprender que el polvo de las cenizas viene de las ramas de olivo, esas ramas verdes y florecientes que te jalonaban cuando entrabas en Jerusalén antes de tu Pasión! ¡Yo también estaba allí elevando las palmas para luego abandonarte! ¡Yo también te las puse a los pies para que entraras en Jerusalén para dar tu vida por mi! ¡Ahora, Señor, veo estas cenizas como un bendición para transformar mi vida, para caminar hacia Ti, para renovar mi corazón, para hacer nueva mi vida!

¡Que esa cruz de ceniza en la frente sirva para recordarme que no debo ser un cristiano muerto sino un cristiano que brote alegría, esperanza, fe, caridad! ¡Ser ramo verde de esperanza para el prójimo, no morir en la tristeza ni en el desencanto sino en la esperanza y en la confianza! ¡Que la ceniza que hoy me impongan, Señor, me recuerde que debo caminar en la humildad y en la sencillez, apegado a Ti, alejado de la soberbia y el egoísmo, del individualismo y la autocomplacencia, para vivir estos cuarenta días de desierto para morir y renacer de nuevo a luz de la Pascua de Resurrección, para comprender que soy un hombre frágil y pequeño que necesita de tu presencia, que te necesita para caminar por la vida, que no debo preocuparme de lo mundano que tanta paz me quita, que tantos agobios me producen, porque un día seré polvo de ceniza pero mi alma estará contigo en la eternidad añorada!

¡Hoy, Señor, doblaré mis rodillas ante ti, te descubriré mi desnudez y mi fragilidad, abriré mi corazón y clamaré ante Ti: “tu nunca desprecias un corazón contrito y humillado”! ¡Haz que sea capaz, Señor, a la luz de tu Espíritu Santo de ver mi vida a la luz de tu figura!

Miércoles de Ceniza 2023: lecturas

Lectura de la profecía de Joel

Ahora dice el Señor:

Vuelvan a mí de todo corazón,

con ayuno, llantos y lamentos.

Desgarren su corazón y no sus vestiduras,

y vuelvan al Señor, su Dios,

porque Él es bondadoso y compasivo,

lento para la ira y rico en amor,

y se arrepiente de sus amenazas.

¡Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá,

y dejará detrás de sí una bendición:

la ofrenda y la libación

para el Señor, su Dios!

¡Toquen la trompeta en Sión,

prescriban un ayuno,

convoquen a una reunión solemne,

reúnan al pueblo,

convoquen a la asamblea,

congreguen a los ancianos,

reúnan a los pequeños

y a los niños de pecho!

¡Que el recién casado salga de su alcoba

y la recién casada de su lecho nupcial!

Entre el vestíbulo y el altar

lloren los sacerdotes, los ministros del Señor,

y digan: «¡Perdona, Señor, a tu pueblo,

no entregues tu herencia al oprobio,

y que las naciones no se burlen de ella!

¿Por qué se ha de decir entre los pueblos:

Dónde está su Dios?»

El Señor se llenó de celos por su tierra

y se compadeció de su pueblo.





Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

Hermanos:

Nosotros somos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: déjense reconciliar con Dios. A Aquél que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él.

Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: “En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí”. Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación.





Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

Jesús dijo a sus discípulos:

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa.

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa.

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.





Postales por el Miércoles de Ceniza

