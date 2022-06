La mañana de este jueves 30 de junio conmocionó a todo México con la repentina muerte de Fernando del Solar. A través de un mensaje difundido por ‘Venga la Alegría’, programa de TV Azteca en el que trabajó por años, se pudo conocer el fallecimiento del conductor argentino, de 49 años, quien batalló de tú a tú contra el linfoma de Hodgkin: cáncer que ataca al pulmón, por diez largos largos años.

La repentina muerte de Fernando del Solar deja en sus seres queridos una ausencia imposible de llenar; sobre todo, porque el año pasado se casó con su prometida Anna Ferro en Cancún tras tres años de noviazgo. “Finalmente, después de pedirle matrimonio… me casé con este bombón, Anna Ferro. Fue el 22 de marzo y me dio el “Sí”… triunfamos”, escribió -en marzo del 2021, el argentino en su cuenta de Instagram.

Anna Ferro y Fernando del Solar se conocieron en 2016 en una una clase de yoga a la que él asistió. Luego de ello, comenzaron a salir y finalmente se hicieron pareja. Pero antes de casarse con su ultima esposa, el presentador contrajo nupcias con la también conductora y ex integrante del grupo Garibaldi, Ingrid Coronado.

Con Ingrid, Fernando tuvo dos hijos de nombres Paolo y Luciano Cacciamani (verdadero apellido del conductor), y enfrentó, junto a ella, el diagnóstico del linfoma de Hodgkin allá por el 2012. Hasta que decidieron separarse tres años después: en el 2015. “El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”, reveló en su momento ‘Fer’ al respecto de su separación, cuando éste se sometió a varios tratamientos para combatir el cáncer que lo aquejaba.

Un duro golpe para ‘Fer’

La muerte del querido conductor argentino Fernando del Solar, que ha conmocionado México, se dio casi 15 días después del deceso de su padre Norberto Cacciamani. Fue en Instagram que el también actor publicó un video collage con imágenes de él y su padre, además de un mensaje de confirmación sobre su deceso y palabras de dolor por su pérdida.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, escribió ‘Fer’.