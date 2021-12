El fin de cada año trae consigo días festivos para celebrarlos en familia. La navidad, nochebuena y también la celebración de Año Nuevo que trae celebraciones y momentos emotivos. Siempre es correcto tener una frase o palabras para cada momento y darle un momento ameno a un familiar, compañeros de trabajo o también los amigos más cercanos.

En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la que acompañar un presente, regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, un amigo o compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquiera ocasión especial. Para eso compartimos mensajes de felicitación, frases emotivas en las que inspirarse y muchas imágenes.

Frases de navidad para poner en tarjetas

La canción de la noche de víspera de Navidad nos envuelve como una manta, pero no sólo calienta el cuerpo, calienta también el corazón y lo llena con una melodía que durará para siempre. (Bess Strrter Aldrich)

Bendice Señor esta Navidad, con la tranquilidad de la mente; enséñanos a tener paciencia y siempre ser amables. (Helen Steiner Rice)

Que cualquier otra cosa se pierda con los años, pero mantengamos a la Navidad como esa cosa brillante; aunque nos asalte la duda, o nos asalten los temores, llegará el día para recordarnos su conmovedor significado en nuestros corazones. Que nos hará volver nuestra fe de niños otra vez. (Grace Noll Corwell)

Una pequeña sonrisa, una palabra de aliento, un poco de amor a alguien cercano, un regalo a alguien que estimamos, desear lo mejor el año que llega, esto hace una Navidad feliz. (John Greenleaf Whittier)

Que esta época de Navidad esté llena de felicidad en todo lo que hagas, y puedas seguir disfrutando de esta alegría a lo largo de todo el año. (Autor desconocido)

Que el significado de la Navidad sea mas profundo, las amistades más fuertes, tus esperanzas más brillantes el año que viene que este. ¡Feliz Navidad! (Autor desconocido)

¿Cómo felicitar a alguien por Navidad?

Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia - muchos adornos. Porque no son los adornos, no es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante.

Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. (Charles Dickens)

Ojala pudiésemos meter el espíritu de navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año. (Harlan Miller)

La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. (Calvin Coolidge)

Tal vez el mejor adorno de navidad es una gran sonrisa.

Si no sabes qué regalar a tus seres más queridos en Navidad, regáleles tu amor.

Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor. (Hamilton Wright Mabi)