El futuro te prepara muchas cosas, es mejor estar preparado para afrontarlo. Esta nota no solo es para creyentes del Horóscopo Chino, porque el fin de año se convierte en un momento especial debido ya que es el inicio de un nuevo animal que representará el Año Nuevo, con todo lo que esto significa. El año del ‘Buey de metal’ verá su fin el 31 de enero de 2022. ¿Qué animal corresponde al próximo año y cuál es su significado? Responde a estas y más preguntas en los siguientes párrafos.

El 2022, según el horóscopo chino, será el año del Tigre. Concretamente, del Tigre de Agua. Conocido como la mayor de las bestias en China, es un símbolo de fuerza, de fin de los males y de valentía. De hecho, es muy frecuente en la cultura china que la figura del tigre se utilice para espantar a la mala suerte. Por lo que, tal y como marcan las predicciones, todo apunta a que 2022 será un buen año.

¿Qué animal representa el Año Nuevo 2022?

El Tigre de agua representa una etapa en la cual las personas deberán permanecer alineadas con sus valores e intereses para perseverar. Es un período lleno de trampas y peligros, por lo que la figura de este animal intenta enseñar el valor de la supervivencia a través de la racionalidad. Es un buen año para tomar decisiones, manteniendo la prudencia y evitando caer en la impulsividad.

En este mismo sentido, vale señalar que los años de nacimiento correspondientes a este signo son: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino?

El ciclo zodiacal para el año 2022 mantiene su curso, el cual ya se supo que le corresponde al ‘Tigre de Agua’, iniciará desde el primero de febrero del próximo año. Este culminará el 21 de enero del 2023, y así se dará paso a la siguiente fila del horóscopo chino.

¿Qué animal soy según el Horóscopo Chino?

En el Horóscopo Chino, existen 12 ciclos de animales: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. A continuación, te especificamos qué animal del horóscopo chino eres en función del año en el que hayas nacido.

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Año del Tigre: ¿qué significa?

El 2022 será el ‘Año del Tigre’, por lo que para aquellos que nacieron bajo este signo tendrán un momento de calma y tranquilidad, quizá esta condición no los lleve a encontrar las mejores alianzas u oportunidades, pero tampoco los hará tropezar con baches que les impida avanzar. Eso sí, habrá un buen balance financiero, puesto que al no tener altibajos, su economía no se verá afectada.

Horóscopo Chino: personalidad del ‘Tigre’

Ante la pregunta de qué es lo que le depara el futuro a los ‘Tigre’, hay que señalar que los nacidos en un año representado por este animal suelen ser personas que destacan por su valentía y buena actitud frente a los retos que se le presentan.

Además de ello, las personas con este signo disfrutan ponerse objetivos que vayan cargados de una buena dosis de desafío. Caso contrario, no tiene sentido esforzarse. Al mismo tiempo, son seres amables, a quienes les gusta la música y las artes por sobre todas las cosas.

No obstante, vale señalar que en ocasiones los ‘Tigre’ suelen tomar decisiones arrebatadas y hasta incluso precipitadas. Esto, por supuesto, hace que la situación se les vaya de las manos, aunque nunca se rinden gracias a su espíritu aventurero. En cuanto al amor, son personas frías.