El Dr. Michael Mosley, un reconocido médico y conductor de televisión, reveló un truco sencillo que puede ayudar a quemar más calorías que una caminata de 20 minutos al día. Lo mejor es que resulta mucho más barato que otras opciones para perder peso.

En un episodio del programa británico Michael Mosley’s Secrets of the Superagers de Channel 4, grabado antes de su fallecimiento, el experto compartió un método para quemar calorías sin salir de casa.

Según explicó Mosley, algunos estudios demostraron que el té verde puede aumentar el gasto calórico diario, lo que contribuye a la pérdida de peso.

Estudios en Tailandia demostraron que incluso una pequeña dosis de extracto de té verde aumenta el gasto energético en reposo. (Foto referencial: Freepik)

“En un estudio tailandés, los voluntarios con sobrepeso que tomaron una pequeña dosis de extracto de té verde antes de cada comida vieron que la energía que quemaban en reposo aumentaba en unas 60 calorías al día”, comentó el experto según el medio The Sun.

El especialista señaló que esto equivale a caminar sin tener que poner un pie en la calle. “Eso es aproximadamente lo mismo que caminar durante 20 minutos, sin levantarte del sofá”, dijo en el programa.

El té verde destaca por ser accesible y de bajo costo, lo que representa una ventaja frente a los suplementos o medicamentos costosos.

Además de favorecer la pérdida de peso, el té verde podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y contribuir a un envejecimiento saludable. (Foto referencial: Freepik)

Además, esta bebida mantiene su color característico gracias a un proceso especial de producción. Tras la recolección, las hojas se panifican o se cuecen al vapor para evitar que se oxiden, lo que ayuda a conservar las catequinas, compuestos que junto con la cafeína podrían generar un efecto quemagrasa en el sistema nervioso.

“Si quieres quemar calorías un poco más rápido, el té verde podría ser la solución”, añadió Mosley.

Los estudios demuestran que este efecto suele observarse con extractos en cápsulas, pero el médico explicó que incluso una o dos tazas al día pueden aportar compuestos que aceleran el metabolismo.

Aunque no reemplaza tratamientos médicos, Mosley afirmó que “si quieres quemar calorías un poco más rápido, el té verde podría ser la clave”. (Foto referencial: Freepik)

Además, algunas investigaciones sugieren que el té verde podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y contribuir a un envejecimiento saludable.

Por último, aunque nutricionistas advierten que el té verde no tiene la misma potencia que los tratamientos médicos para perder peso, reconocen que puede ayudar a mejorar la salud en general a largo plazo.

Té verde: contraindicaciones

El portal MSD Manuals informa que, aunque el té verde es generalmente seguro y ofrece beneficios para la salud, pero su consumo excesivo puede provocar efectos secundarios relacionados con la cafeína, como insomnio, nerviosismo, taquicardia y temblores, especialmente en personas sensibles. Además, se recomienda precaución durante el embarazo y evitar tomarlo en ayunas, ya que esto puede aumentar el riesgo de toxicidad hepática, aunque estos casos son poco frecuentes.

También puede interferir con la absorción de nutrientes importantes, como el hierro y el ácido fólico, lo que podría afectar la salud si se consume en exceso.

Por otra parte, la vitamina K presente en el té verde puede reducir la eficacia de anticoagulantes como la warfarina. Además, se han observado interacciones con medicamentos como nadolol (un betabloqueante) y estatinas (usadas para reducir el colesterol).

En conclusión, aunque el té verde puede ser un aliado para la salud, es importante consumirlo con moderación y consultar con un profesional si se toman medicamentos o se tienen condiciones médicas preexistentes