¿Quieres tener buena salud y/o perder peso? Creo que muchas personas desean esas cosas y no está mal. Todo ello es posible y te agradará saber que una actividad muy sencilla de realizar puede ayudarte. Me refiero al hecho de caminar. A continuación, conocerás cuántos pasos necesitas dar cada día para deshacerte de esos kilos de más y prevenir enfermedades. Esta nota la he elaborado para ti con mucho cariño. Será mejor que saques tu libreta de apuntes.

Caminar fortalece los músculos y huesos, además de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, por lo que es una actividad que siempre recomiendan los doctores. Si en tu caso, decidiste bajar de peso, lo mejor es que te mentalices a dar una cierta cantidad de pasos todos los días. ¿Cuántos tienes que dar exactamente? Pues eso te lo mencionaré ahora.

Esta imagen muestra cómo dos personas caminan en la calle. (Foto: Igor Ovsyannykov / Pixabay)

¿Cuánto hay que caminar para perder peso?

Se puede responder esta pregunta de dos formas. De acuerdo a información brindada por TN, si quieres ver resultados en relación a la pérdida de peso, lo recomendable es que camines al menos 30 minutos al día, cinco veces a la semana. Pero si deseas obtener mejores resultados, puedes incrementar el tiempo: una hora diaria. Claro está, es posible dividir ese tiempo en sesiones cortas durante el día.

Con respecto a la intensidad con la que hay que caminar, ten en cuenta que andar aproximadamente a 5km/h es un ritmo moderado y efectivo; sin embargo, puedes perder peso más rápido si es que aumentas la velocidad y te animas a subir colinas o escaleras.

Es importante recalcar que caminar reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y la hipertensión, así que es momento de responder la siguiente pregunta.

¿Cuánto hay que caminar para prevenir enfermedades?

Según indicó la American Heart Association, que fue citada por TN, es aconsejable al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada cada semana. Ello es equivalente a caminar 30 minutos al día, cinco veces a la semana. Ojo que también puedes alternar 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa, como por ejemplo, caminar rápido.

Con respecto a la intensidad, debo aclararte que caminar a un ritmo moderado y rápido será beneficioso para la salud cardiovascular. Dicho todo ello, anímate a andar por las calles más seguido, pero recuerda que siempre es bueno tener mucho cuidado.