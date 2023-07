Peso Pluma sigue reafirmándose fuerte en el panorama musical con temas como “Ella baila sola” o la sesión con Bizarrap. El mexicano de apenas 24 años ya acude a diversos eventos de talla internacional, dejando ver su peculiar estilo de peinado ante las cámaras.

Como bien sabemos, el muchachito de Zapopan ha tenido un crecimiento meteórico en la industria de la música. Pasó de ser una de las promesas más sonadas de los corridos tumbados, sino que también ha logrado posicionarse en el primer puesto de Spotify global, por encima de artistas como Bad Bunny o Luis Miguel.

El cantante de corridos tumbados es uno de los artistas más escuchados del mundo (Foto: Peso Pluma / Instagram)

Pero más allá de su faceta como artista, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete, también presenta un corte de cabello llamado mullet que viene siendo tendencia en su natal México. ¿Quieres conocer más acerca del origen de este peinado? Pues, el propio Peso Pluma contó más detalles a un conocido medio hace poco.

PESO PLUMA: ¿POR QUÉ ELIGIO EL MULLET COMO ESTILO DE PEINADO?

En diálogo con Billboard, el autor de “PRC” y “Chanel” contó la historia de este peculiar estilo de peinado, el cual tuvo su apogeo en la década de los setenta al presentar un estilo corto por delante y largo por la parte trasera de la cabeza.

Pero, ¿cómo surgió la idea de hacerse un corte de cabello de hace 50 años? Pues, el propio Doble P indicó al citado medio que todo surgió cuando visitó a un barbero durante un viaje a Colombia. “Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín”, contó el cantante regional.

El cantante jalisciense es uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados (Foto: Peso Pluma / Instagram)

Y aunque al principio tuvo miedo de realizarse tal corte, el también intérprete de “Plebada” indicó que dejó convencerse por el barbero del lugar. “(el barbero) Me dijo: ‘Tú confía en mí’. Y terminó con esto. Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?’ Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Si se ve bien perro’”, dijo en referencia al peculiar estilo que maneja en la actualidad.

Además de referirse a su actual manera de peinarse, Doble P también añadió que tuvo una evolución a la hora de elegir cortes de cabello en diferentes barberías. Pasó de un estilo similar al de Justin Bieber, con la melena larga arriba, al actual mullet setentero que presenta en cada concierto.

LA INFLUENCIA DEL MULLET EN LOS SEGUIDORES DE PESO PLUMA

En esa misma línea, el cantante regional también reveló que ha notado la influencia de su corte en las principales barberías de todo México, pues la mayoría de sus seguidores acuden a hacerse su corte con bastante frecuencia. “La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”, sentenció.

Vale destacar el estilo mullet es uno de los peinados más irreverentes y conocidos desde hace varias décadas. Uno de sus primeros precursores en realizar este corte fue el gurú de la moda Henri Mollet hace más de 50 años.

Si bien su apogeo no fue hasta años después, gran parte de la zona popular francesa que se dedica a la música contracultural suele utilizarlo a menudo. Al cabo de un tiempo, fue el presentador de radio Pat Sharp quien volvió a poner al mullet en los primeros lugares de la moda.