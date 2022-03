Los Premios Oscar 2022 ya se están preparando para una nueva edición, donde vamos a ver a los mejores actores, directores y películas del año recibiendo el muy merecido reconocimiento por entretenernos y demostrarnos que el cine es de las mejores cosas que tenemos en el mundo. En México, la señal encargada de la transmisión será TNT este 27 de marzo desde las 7:00 p.m. en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

La actual será la 94ª edición de unos premios que se entregan desde 1929, cuando el hotel Roosevelt de Los Ángeles acogió la primera gala para entregar los galardones del periodo entre 1927 y 1928. Seguro que más de una vez habrás visto alguna imagen de la alfombra roja y, con total seguridad, has disfrutado de numerosas de sus películas premiadas.

¿Dónde se podrá ver los Premios Oscar 2022?

Los premios se pueden seguir por medio de las redes sociales de la Academia, mientras que la ceremonia será transmitida en vivo como cada año. En México, se puede ver a través de TNT o E!, que es donde hacen el análisis de los looks de la alfombra roja. La ceremonia tiene lugar entre las 7:00 y 10:00 pm (hora de México), con la alfombra roja iniciando una hora antes.

¿Qué novedades tiene la ceremonia de los Oscar 2022?

Al parecer, la ceremonia de 2022 se realizará en vivo, con el regreso del Red Carpet antes del evento, pero manteniendo todos los cuidados esenciales por temas de salud.

Nada se ha confirmado todavía, pero se dice que nuevamente se llevará a cabo sin un presentador, utilizando el mismo formato del año anterior, donde los actores simplemente aparecían en el escenario y anunciaban a los ganadores en cada categoría.

Se espera también que se realicen algunas presentaciones en vivo de las canciones nominadas y el tradicional In Memoriam, donde se recuerdan a todos los actores, productores, guionistas y miembros de la industria que murieron durante el año. Podríamos ver a Billie Eilish interpretando su canción para No Time To Die y a Sebastián Yatra presentando la canción del soundtrack de la película Encanto, que podría estar nominada como Mejor Película Animada.

Los principales nominados a los Premios Oscar 2022

Mejor película

Belfast

Coda

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

Steven Spielberg por West Side Story

Mejor actor protagonista

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Andrew Garfield por tick, tick… Boom!

Will Smith por El método Williams

Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz protagonista

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman por La hija oscura

Penélope Cruz por Madres paralelas

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor secundario

Troy Kotsur por Coda

Ciarán Hinds por Belfast

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Jesse Plemons por El poder del perro

JK Simmons por Being the Ricardos

Mejor actriz secundaria

Jessie Buckley por La hija oscura

Ariana DeBose por West Side Story

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

¿Cuál es el origen del nombre de Premios Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue creada en el año 1927 y los responsables lo tomaron como parte de un premio anual que hiciera honor a logros destacados. Además, con el tiempo se volvió en el triunfo mas conocido en el tiempo. En sus inicios, se le conocía como Premio de la Academia al Mérito y no fue hasta 1939 cuando se le otorgó el nombre actual.

La historia gira en torno a una bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, que además era eventualmente directora ejecutiva. Al ver por primera vez la estatuilla, esta mujer dijo que se parecía a su tío Oscar. El apodo ya era conocido en 1934, de hecho, la columnista Sidney Skolsky escribió sobre cómo nombraban al trofeo tras la primera victoria de Katharine Hepburn como mejor actriz.

