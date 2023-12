Los Jonas Brothers, la famosa “boy band” estadounidense, estará de regreso en México para el 2024, en lo que será parte de su gira llamada “Five Albums One Night”, en la que también han incluido diversos países de Latinoamérica. Este año iniciaron su gira mundial Five Albums One Night, que incluyó solamente Europa, Norteamérica y Oceanía. Aquí te contamos cuándo vienen a México y qué ciudades van a visitar en esta gira, donde todas las fanáticas y los fanáticos mexicanos van a delirar con sus canciones.

¿Cuándo llegan los Jonas Brothers a México?

Ya se ha confirmado que el 2024 será el año en el que los Jonas Brothers pisen tierras mexicanas para su serie de conciertos en suelo azteca. La banda estadounidense estará en México del 30 de abril al 6 de mayo realizando 3 shows.

¿A qué ciudades irán los Jonas Brothers 2024 en México?

Luego de la confirmación oficial, las 3 ciudades que visitarán los Jonas Brothers el próximo año en México son: Ciudad de México, Monterrey y Cancún. Aquí te contamos todos los detalles sobre las fechas de estos conciertos y en dónde van a realizarse las presentaciones.

Show en Cancún

Fecha: 30 de abril de 2024

Lugar: Estadio Andrés Quintana Roo

Show en Ciudad de México

Fecha: 3 de mayo de 2024

Lugar: Arena CDMX

Show en Monterrey

Fecha: 6 de mayo de 2024

Lugar: Arena Monterrey

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨



Jonas Brothers 🎤 LATAM TOUR 🇲🇽



30 de Abril del 2024 🗓️

Estadio Andrés Quintana Roo 🏟️

Cancún 📍



3 de Mayo del 2024 🗓️

Arena CDMX 🏟️

Ciudad de México📍



6 de Mayo del 2024 🗓️

Arena MTY 🏟️

Monterrey 📍



💳 Fechas de Preventa 💳



Cancún 📍

Preventa: 21 de… pic.twitter.com/lNb42jE745 — 皿 (@ailoviutl) December 13, 2023

Preventa de los Jonas Brothers 2024 en México

Al conocerse las fechas de los conciertos y las ciudades en las que se van a presentar, aquí te contamos todos sobre la preventa de boletos para el Five Albums One Night World Tour. Mantente atento aquí en Depor para que conozcas todas las novedades del show.

Show en Cancún

Preventa: 21 de Diciembre a las 10:00 a.m.

Venta General: 22 de Diciembre a las 10:00 a.m. AM

Show en Monterrey

Venta General: 15 de Diciembre a las 10:00 a.m.

Show en Ciudad de México

Venta General: 15 de Diciembre a las 10:00 a.m.

¿Cuándo fue la última vez de los Jonas Brothers en México?

El último año en el que los Jonas Brothers estuvieron en México fue en el 2022, cuando deleitaron al pueblo mexicano en su gira llamada “Remember This Tour”.

¿Cuándo se separaron los Jonas Brothers?

En 2011 y después de tres álbumes exitosos, los hermanos decidieron explorar proyectos individuales. Nick lanzó música como solista, además de explorar el mundo de la actuación en Broadway. Por su parte, Joe formó una banda llamada DNCE que alcanzó popularidad con su exitoso single “Cake by the Ocean”. Kevin, entretanto, se centró más en su vida personal y negocios fuera de la música.

¿En qué año se juntaron nuevamente los Jonas Brothers?

La sorpresiva reunión en 2019 fue una de las noticias más emocionantes para los fans. Con su álbum “Happiness Begins”, los Jonas Brothers mostraron una madurez musical y personal. Ya no eran los adolescentes de Disney, sino hombres adultos que cantaban sobre el amor, la vida y la felicidad desde una perspectiva más madura. La aceptación fue unánime, y temas como “Sucker” y “Cool” mostraron que eran capaces de reinventarse y mantenerse vigentes en la industria.

TE PUEDE INTERESAR