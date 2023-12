Con el inicio de la temporada navideña, las posadas han comenzado a llenar las calles de México con alegría y devoción en diversas comunidades. Estas celebraciones, arraigadas en tradiciones hispanoamericanas, conmemoran la peregrinación de María y José en busca de refugio antes del nacimiento de Jesús. Vecinos y amigos se reúnen para recrear este viaje con procesiones, cánticos, rezos y la representación simbólica de la búsqueda de alojamiento. Las posadas, llenas de coloridos adornos, luces brillantes y delicias culinarias tradicionales, no solo reflejan la esencia religiosa de la Navidad, sino que también fortalecen los lazos comunitarios al unir a las personas en un espíritu de solidaridad y generosidad.

Estas festividades, que se extienden durante nueve días, unen a las familias y comunidades, destacando la importancia de la hospitalidad y la unidad. Las posadas navideñas no solo representan una tradición arraigada, sino que también son un recordatorio de la importancia de la compasión y la acogida, invitando a todos a compartir la alegría y el espíritu de dar durante esta temporada festiva.

¿Qué son las posadas navideñas?

Las posadas navideñas son una tradición popular en muchos países de América Latina, especialmente en México y partes de Centroamérica. Estas celebraciones representan la peregrinación de María y José en busca de un lugar donde alojarse antes del nacimiento de Jesús.

Las posadas suelen llevarse a cabo durante los nueve días previos a la Navidad, del 16 al 24 de diciembre. Durante este período, amigos, vecinos y miembros de la comunidad se reúnen para representar simbólicamente el viaje de María y José.

Se lleva a cabo una procesión que recrea la búsqueda de posada, donde las personas van de casa en casa cantando villancicos o cánticos tradicionales pidiendo refugio. En cada casa, se niega el alojamiento hasta llegar a la casa designada como la posada final, donde se les permite entrar y se celebra con oraciones, cantos, comida y bebida.

Estas posadas no solo tienen un significado religioso, sino que también fomentan la unión comunitaria, la solidaridad y la generosidad al compartir comida y celebrar juntos. Las posadas navideñas son una oportunidad para fortalecer los lazos entre vecinos y transmitir valores de hospitalidad y empatía, además de ser una tradición arraigada que marca el inicio de las festividades navideñas en muchas culturas latinoamericanas.

Posadas Navideñas en México (Foto: internet)

¿Cuál es el origen de las posadas navideñas?

El origen de las posadas navideñas se remonta a la época colonial en México, donde los misioneros españoles buscaron formas de enseñar la historia del nacimiento de Jesús a los indígenas. Adaptaron una tradición española llamada “aguinaldo”, que representaba la peregrinación de María y José en busca de alojamiento en Belén.

Las posadas navideñas toman su nombre de la palabra española “posada”, que significa “alojamiento” o “posada”. Estas festividades conmemoran el viaje de María y José antes del nacimiento de Jesús, cuando buscaban un lugar para hospedarse.

Los misioneros españoles incorporaron elementos cristianos a una celebración preexistente llamada “Pilgrimage of the Seven Marys” (Peregrinación de las Siete Marías), una festividad que se llevaba a cabo en México para honrar a la diosa azteca de la fertilidad, Tonantzin.

Con el tiempo, esta tradición se arraigó en México y otros países latinoamericanos, convirtiéndose en una parte integral de las celebraciones navideñas. Las posadas navideñas no solo tienen un significado religioso, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y son una oportunidad para compartir la alegría, la hospitalidad y la generosidad durante la temporada navideña.

¿Qué significado tienen las posadas navideñas?

Las posadas navideñas conmemoran la peregrinación de María y José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. Esta tradición, arraigada en países latinoamericanos, representa la fe, la esperanza y la búsqueda de acogida en un momento crucial. Desde una perspectiva religiosa, simboliza la historia bíblica del nacimiento de Cristo y destaca la importancia de la hospitalidad y la solidaridad.

Culturalmente, las posadas son una expresión de unidad comunitaria, donde vecinos y amigos se reúnen para celebrar con cantos, oraciones y comida. Más allá de su significado religioso, estas festividades fortalecen los lazos entre las personas, promoviendo valores de generosidad y convivencia, convirtiéndose en un momento especial que une a las comunidades durante la temporada navideña.

¿Cuántas posadas navideñas se celebran en México?

Tradicionalmente, en México, se celebran nueve posadas navideñas. Estas posadas representan los nueve días en los que María y José buscaron alojamiento antes del nacimiento de Jesús en Belén. Las posadas comienzan el 16 de diciembre y culminan el 24 de diciembre, justo antes de la celebración de la Nochebuena, que es la víspera de Navidad.

Cada una de estas posadas se lleva a cabo en diferentes hogares o lugares designados dentro de una comunidad. Durante las posadas, se realizan procesiones, cánticos, oraciones, representaciones simbólicas del viaje de María y José, así como la tradicional partida de la piñata y la distribución de dulces y comida entre los participantes. Estas celebraciones son una parte esencial de la temporada navideña en México y en muchos lugares de América Latina, marcando un tiempo de unión, fe y generosidad entre las personas.

TE PUEDE INTERESAR