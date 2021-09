Vamos con la información. La vacuna contra el coronavirus (COVID-19) será obligatoria para todos los empleados federales, contratistas y empresas que cuenten con más de 100 trabajadores. Ahora, la inmunización también será requerida para algunos inmigrantes a partir del 1 octubre del presente año, en el marco de los esfuerzos por elevar el número de habitantes inoculados contra la enfermedad. Conoce todos los detalles.

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, todos los solicitantes que buscan obtener la residencia permanente y están sujetos al examen médico de inmigración, deberán estar completamente vacunados antes de que el especialista inicie con la revisión, la cual será imprescindible para completar con el trámite.

¿Habrán excepciones?

Sin embargo, la nueva medida cuenta con algunas excepciones como contraindicaciones médica, ya sea por edad, falta de disponibilidad de dosis o incluso una exención en base a las “creencias religiosas o convicciones morales”. Eso sí, todas estarán sujetas a la aprobación de las autoridades.

“Se va a requerir que muestres prueba de la vacuna del covid-19, además de las otras vacunas que tenías que mostrar; entonces no es una practica nueva, no es una practica de quitar libertades. Sí puedes argumentar que no quieres la vacunas a base de creencias religiosas y convicciones morales”, mencionó Ezequiel Hernández, abogado de inmigración.

Asimismo, no es la primera vez que Estados Unidos exige una vacuna a los migrantes, ya que previamente se debía estar protegido contra otras enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubeola, la poliomielitis y la hepatitis A y B.

Nuevas medidas en los Estados Unidos

La semana pasada, el presidente de los EE.UU Joe Biden, dio un nuevo impulso a la campaña de vacunación, haciéndola obligatoria para todos los funcionaros federales y las empresas que cuenten con más de cien empleados. Todas las compañías que no acaten las nuevas medidas serán multadas.

Es necesario mencionar que cerca del 54% de población estadounidense se encuentra vacunada. Al anunciar la nueva medida, Biden se refirió a los más de 80 millones de elegibles estadounidenses que aún no han recibido ni la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad, la cual ha dejado más de 650,000 muertos. “Hemos sido pacientes, pero la paciencia se está acabando”, mencionó el presidente de 78 años. “Y tu negativa nos cuesta a todos, así que, por favor, haz lo correcto”.

Vacuna COVID-19: cuidados a seguir

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

