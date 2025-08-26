Hay quienes no pueden almorzar si no lo tienen en su plato o que aman preparar diversas recetas donde este sea el protagonista; sin embargo, muchos cometen un gran error: tirar por el caño el agua en la que lavaron el arroz. ¿Te has puesto a pensar en todos los beneficios que puedes obtener si bebes este líquido? Aquí te lo explico de manera sencilla para que te animes a cambiar tus hábitos y gozar de buena salud.

Esta agua presenta un aspecto blanquecino y turbio. A simple vista, parece que no se podría sacar algún provecho, pues no es nada apetecible, pero te informaré que distintos expertos en salud recomiendan que este líquido debe ser ingerido.

Ocurre que, durante el proceso de cocción de este alimento, se está concentrando altos niveles de ácido fólico, vitamina B, minerales y antioxidantes que se concentran en el agua, según el portal Alkanatur. Si lo bebes, estás adquiriendo una gran cantidad de beneficios.

El agua de arroz contiene distintos nutrientes que benefician al cuerpo humano. (Crédito: Freepik)

¿Por qué es necesario que bebas el agua de arroz?

Como te comenté anteriormente, tu cuerpo será el mayor beneficiado con los nutrientes que posee. Según el portal Only My Health, beber este líquido te brinda cuatro puntos positivos:

Favorece la digestión: esta agua es rica en almidón y te brinda propiedades calmantes que alivian los problemas digestivos, tales como diarrea, hinchazón e indigestión. Además, también reduce la irritación del revestimiento estomacal.

Proporciona energía: te ayuda a recuperar los niveles de energía. Su alto contenido en carbohidratos te permite reponer tus reservas de energía y previenes la fatiga

Fortalece tu sistema inmunitario: su fuente rica de vitaminas y minerales, provoca que tu inmunidad se mantenga en excelente nivel. Además, sus antioxidantes combaten los radicales libres.

Promueve la hidratación: es considerada una bebida natural. Es ideal en tiempos de verano o cuando realizas una actividad física intensa.

El arroz también es una buena fuente de energía, debido a sus carbohidratos complejos. (Crédito: Freepik)

Si consideras que no solo esta se puede beber, te comentaré que también puedes aplicarlo en otras partes del cuerpo. Por suponer, en el cabello, funcionaría como un acondicionarte natural para que lo mantenga suave, brillante y fuerte; mientras que, en la piel, elimina las células muertes y reduce el tamaño de los poros.