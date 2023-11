El esperado Tecate Pal Norte 2024 está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos de la música y la diversión se preparan para vivir una experiencia inolvidable. Para garantizar que tu asistencia al festival sea sin complicaciones, aquí tienes toda la información que necesitas sobre la recogida de boletos, las políticas de acceso, la ubicación del evento y otros detalles importantes.

Este evento se llevará a cabo en el impresionante “Parque Fundidora” en Monterrey, Nuevo León, México. Este emblemático lugar ofrece el escenario perfecto para un fin de semana lleno de música y entretenimiento.

A través de las redes sociales, se compartió el lineup oficial para los 3 días del evento, en el cual se ha confirmado la asistencia de varios artistas, entre los que destacan kendric Lamar, que estará el día 29 de marzo, Blink 182 para el 30 y finalmente Imagine Dragons para el 31 del mismo mes.

Lineup oficial del Tecate Pal Norte 2024 (Foto: @TecatePalNorte)

¿Qué día y a qué hora será el festival?

El festival se extiende durante tres días, del 29 al 31 de marzo de 2024. Los horarios de acceso para los tres días son a las 14:00, así que asegúrate de llegar a tiempo para no perderte ninguna de las emocionantes actuaciones.

¿Cómo comprar los boletos para el Tecate Pal Norte 2024?

Los accesos para ingresar a Tecate Pal Norte 2024 serán únicamente a través de boletos físicos o digitales proporcionados por Ticketmaster Safetix. Asegúrate de adquirir tus boletos a través de Ticketmaster y sus puntos de venta autorizados para evitar problemas en la entrada.

Para ingresar al festival, sigue estos sencillos pasos:

Descarga la App Ticketmaster MX en tu dispositivo móvil.

Inicia sesión y encuentra tu boleto en la sección “Mis Eventos”.

Desde tu App o Wallet, muestra el código de barras para que sea escaneado en la entrada.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Tecate Pal Norte 2024?

Tecate Pa’l Norte 2024 se complace en presentar una emocionante selección de artistas que tienen como objetivo elevar la música y el entretenimiento a un nivel superior. Entre los destacados de esta lista se incluyen Peso Pluma, Louis Tomlinson, Bomba Estéreo, Anitta, Danna Paola, Alok, SUM 41, Young the Giant, The Vaccines, Maná, Enanitos Verdes, Santa Fe Klan, Icona Pop, Lost Frequencies, The Warning y Aitana, entre otros. Estos talentosos intérpretes se comprometen a brindar actuaciones memorables que enriquecerán aún más la experiencia del festival.

Precios de boletos para el Tecate Pal Norte 2024

Los fanáticos de Tecate Pa’l Norte 2024 están ansiosos por asistir al festival. Los precios oficiales de al venta abierta al público serán revelados dese el día 7 de noviembre a las 2:00 de la tarde.. Aunque los precios definitivos aún no se han dado a conoecr, podemos hacer una estimación basada en los precios de la preventa.

Entre las posibles opciones se encuentran el Abono General a $3,970.00 pesos, el Abono General Plus a $4,940.00 pesos, el Abono Ascendente a $5,570.00 pesos y el Abono VIP a $7,770.00 pesos. Estos precios proporcionan una idea de lo que los asistentes pueden esperar, pero se recomienda estar atentos a la fecha de venta oficial para obtener la información más precisa sobre los boletos.

