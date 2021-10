Presta atención a la siguiente información. El Gobierno del Estado de México (Edomex) anunció que a partir del sábado 2 de octubre se dará inicio a la jornada de vacunación para la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid a los jóvenes de 18 a 29 años. Los municipios que iniciarán son los siguientes: La Paz, Acolman, Teotihuacán, Temascalapa, Otumba, San Martín de las Pirámides, Axapusco y Nopaltepec. Conoce más detalles en los siguientes párrafos.

Cabe resaltar que existen algunos municipios que ya han iniciado con la aplicación de la segunda dosis y estos son: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Metepec, Zinacantepec y Toluca. Pero, estamos comprometidos con tu salud y por eso te indicamos todas las sedes y horarios. No olvides llevar tu hoja de registro.

Vacuna COVID-19: fechas para la primera dosis a jóvenes de 18 a 29 años

A través de su cuenta oficial de Twitter, el gobierno del Estado de México anunció que la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años iniciará el sábado 2 de octubre, aplicando la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, la segunda dosis para el mismo grupo de jóvenes, en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Metepec y Zinacantepec, también se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre. Toluca, por su lado, iniciará el 4 al 10 del mismo mes.

Requisitos para vacunarte en México

Como bien se dijo al principio de la nota, el Gobierno y las autoridades en México dispusieron que esta nueva fase de vacunación esté destinada a los adultos que anteceden a los mayores en todo el territorio. Los mismos deben tener entre 18 y 29 años, y solo necesitan de una computadora para su registro. Dicho esto, te pedimos que compartas la nota con tus amigos y familiares.

En esta misma línea, te recordamos que el único requisito para ser vacunado contra el coronavirus en México es presentar una identificación oficial que acredite tu edad en el centro de vacunación asignado. Asimismo, se recomienda llevar la cartilla de vacunación para aquellas personas que cuenten con ella. Si no contaras con esta, no te preocupes. Ahora bien, vamos con los requisitos para tu registro en la web.

¿Dónde me toca vacunarme?

Según la información brindada en la página web http://edomex.gob.mx/vacunacion, las sedes a las que podrás acudir son las siguientes:

Junta de Caminos del Estado de México.

Estadio “Nemesio Diez”.

Por primera vez, se utilizará como sede el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Toluca.

Recomendaciones para recibir la vacuna COVID-19

La vacunación iniciará desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (hora local). Por ello, es recomendables que lleves tu identificación oficial (INE) para que no tengas problemas al momento de ingresar al lugar. Recuerda revisar los puntos donde te corresponda vacunarte y ten en cuenta que no podrás ingresar al recinto de vacunación acompañado de una persona que no vaya a vacunarse también.

En caso vayas a tu aplicación de la segunda dosis, no olvides llevar la mitad de la hoja que llevaste la primera vez. Con este papel, el personal de salud podrá comprobar que efectivamente recibiste la primera dosis.

