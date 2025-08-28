Dejar de facturar equipaje se ha convertido en una tendencia que no solo ahorra tiempo en el aeropuerto, sino también dinero. Si pronto tendrás un viaje en avión y tu ticket incluye una maleta de manos únicamente, de seguro ya estás pensando en cómo lograr que todos tus artículos personales y ropa entren a la perfección para no pagar más antes de abordar. Hoy te traigo una serie de consejos que te serán de gran utilidad.

"Solo facturo una maleta si es absolutamente necesario”, dijo Phil Dengler, cofundador del sitio The Vacationer, en conversación con el medio HuffPost. “Evito facturar porque suele ser más caro, y el riesgo de que se pierda o se retrase es muy alto. Esta estrategia me ahorra dinero y reduce mi estrés al volar”.

Viajar con equipaje de mano y un artículo personal suele ser la opción más práctica. “Yo personalmente prefiero viajar solo con una maleta de mano para ahorrar tiempo y evitar cargar con una enorme maleta”, señaló Casey Brogan, experta en viajes de Tripadvisor. “Cuando llego a mi destino de vacaciones, lo último que quiero es quedarme esperando en el aeropuerto”.

Aunque empacar todo en un solo bolso puede parecer complicado, los expertos aseguran que es posible con algo de estrategia.

Expertos en viajes recomiendan llevar solo equipaje de mano para ahorrar tiempo, dinero y evitar el estrés. (Foto referencial: Freepik)

Uno de los consejos más útiles es pensar bien qué ropa llevar puesta en el avión, sobre todo si se trata de calzado voluminoso. “Siempre debes volar con el par de zapatos que más espacio ocupa”, indicó Dengler. “Algunos zapatos y botas ocupan mucho espacio en la maleta, y no se pueden doblar”. También recomendó llevar solo el calzado necesario para el viaje.

Gabby Beckford, fundadora del sitio Packs Light, añadió: “Lo más inteligente para evitar llevar de más es asegurarte de que vas a usar todo lo que empaques. Siempre intento elegir una paleta de colores para poder combinar fácilmente todas las prendas”.

Empacar con colores neutros puede ayudarte a crear distintos conjuntos con menos ropa. “Recomiendo llevar ropa en tonos neutros que permita armar diferentes combinaciones”, dijo Dengler. “Eso te permite empacar menos sin repetir exactamente lo mismo cada día”.

Otro consejo es enrollar la ropa en lugar de doblarla para ahorrar espacio y evitar arrugas. Dengler sugiere usar bandas elásticas para mantener todo más organizado. Además, hospedarse en lugares con lavadora y secadora puede hacer una gran diferencia. “Alojarse en un hotel o Airbnb con lavadora permite empacar mucho menos”, explicó.

Los expertos aconsejan usar ropa neutra, empacar con organización y aprovechar al máximo el espacio disponible. (Foto: Freepik)

Laura Ratliff, directora editorial de TripSavvy, recomendó llevar toallitas quitamanchas para refrescar la ropa entre usos. También aconsejó aprovechar los servicios de lavandería durante el viaje. “En muchos lugares, especialmente fuera de Estados Unidos, lavar la ropa es muy barato, así que para viajes largos planifica un día para dejar la ropa sucia y volver por ella limpia y planchada a la hora de la cena”, afirmó.

El “artículo personal”, que es un bolso o mochila pequeña adicional a la maleta de mano, también ofrece espacio adicional útil. “Uso una mochila estándar como artículo personal, y es esencial para no tener que facturar”, explicó Dengler. “Ahí guardo zapatos extra, snacks y artículos de tocador”.

Paul Jacobs, de Kayak, agregó: “Uso un maletín para laptop con un compartimento grande. Ahí caben un suéter o chaqueta liviana y mis artículos de tocador”.

Los cubos de embalaje son otra herramienta útil. “Para quienes quieren unirse al #TeamCarryOnOnly, recomiendo los cubos de embalaje estándar”, comentó Beckford. “La gente los recomienda porque realmente funcionan”.

Muchos sugieren evitar artículos innecesarios y conocer las normas de cada aerolínea para evitar malentendidos. (Foto referencial: Pixabay)

También existen bolsas de compresión al vacío que permiten reducir el volumen de las prendas más abultadas. “Solo asegúrate de poder repetir el proceso al regresar”, aclaró el experto.

Además, conviene conocer las restricciones de tamaño y peso de cada aerolínea. “Los tamaños permitidos para el equipaje de mano y el artículo personal varían según la aerolínea, así que revísalos al comprar el pasaje”, advirtió Dengler. “En muchos casos, es más caro añadir equipaje después de la reserva”.

Por último, los expertos aconsejan evitar telas gruesas, aprovechar los espacios dentro de los zapatos para guardar objetos pequeños, y llevar prendas encima, como chaquetas, para liberar espacio en la maleta.

“Incluso las chaquetas pequeñas ocupan mucho”, dijo Dengler. Marek Bron, del blog Indie Traveller, añadió: “En lugar de una laptop pesada, viajo con una mini tablet. Es pequeña, pero perfecta para entretenimiento o leer libros electrónicos”.

También recomendó usar productos sólidos o envases pequeños para los artículos de tocador. “La clave para viajar con solo equipaje de mano es empacar poco”, concluyó. “Empaco solo lo imprescindible, no lo que me gustaría llevar”.

Consejos para empacar una maleta eficientemente

Según el portal Worldpackers, empacar eficientemente comienza planificando la ropa y los artículos esenciales basándose en la duración y el destino del viaje. Recomiendan hacer una lista detallada de todo lo que realmente se necesita, evitando el “por si acaso”. Considera el clima, las actividades que realizarás y la posibilidad de lavar ropa en el destino.

El método de empaque es básico para maximizar el espacios. El portal sugiere la técnica de enrollar la ropa firmemente en lugar de doblarla, ya que esto compacta las prendas y reduce las arrugas. Los artículos más voluminosos, como chaquetas o pantalones gruesos, pueden colocarse al fondo de la maleta. Utilizar organizadores de equipaje o cubos de compresión (packing cubes) también es muy útil para mantener la ropa ordenada y comprimida.

Finalmente, para optimizar el espacio, Worldpackers aconseja aprovechar cada hueco disponible. Rellena los zapatos con calcetines, ropa interior o pequeños accesorios. Guarda los artículos de tocador en bolsas herméticas para evitar derrames y colócalos estratégicamente para equilibrar el peso. Considera también el peso total de tu maleta para evitar cargos extra en el aeropuerto.