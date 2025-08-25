Para muchos, su cama es aquel espacio de su casa en el que siempre quieren estar o al que anhelan llegar después de un arduo día de trabajo; sin embargo, ese descanso placentero se puede volver una pesadilla si no cambias regularmente las sábanas. Y es que, aunque no lo creas necesario, renovar cada ciertos días tu ropa de cama es muy importante, debido a que cada noche que duermes, tu cuerpo libera células muertas de la piel, sudor y fluidos. Aquí te explico por qué no hacerlo resulta perjudicial para tu salud.

Sorprendentemente, existen casos de hombres y mujeres que subestiman la importancia de cambiar y lavar la ropa de la cama, pues la mantiene tendida por semanas. Si esto te parece difícil de creer, te comparto una investigación realizada por el diario The Independent que revela resultados sorprendentes.

En una encuesta que realizó a 2,250 adultos, el 45% de hombres solteros afirmó que espera cuatro meses para lavar o cambiar sus sábanas. Por su parte, el 62% de las mujeres solteras las lavan cada dos semanas.

Si estás identificado con este mal hábito, debes saber que estás permitiendo que los gérmenes sigan acumulándose en tu sábana con cada día que pasa. Ahora imagina el efecto negativo que tendría en tu piel, las alergias o, en el peor de los casos, un mal olor, sin mencionar la inevitable presencia de ácaros.

Un estudio en Reino Unido concluyó que las mujeres suelen cambiar y lavar sus sábanas cada dos semanas. (Crédito: Freepik)

¿Cada cuánto tiempo es necesario cambiar las sábanas?

No es necesario que laves tus sábanas de manera diaria o interdiaria, pues así estarías dañando su textura y se podrían deteriorar en cuestión de tiempo. Según la doctora Lindsay Browning, quien lo declaró a la BBC, considera que lo ideal es cambiarlas una vez a la semana o, como máximo, cada dos semanas.

La profesional considera que este simple acto permite que exista un flujo de aire, permitiendo que estés fresco cuando estés a punto de dormir. Además, considera que es un tema de higiene.

No se trata de solo eliminar la suciedad visible, sino de mantener un espacio que promueva tu bienestar. Si implementas este cambio a tu vida, tendrás una vida más sana y un sueño reparador.