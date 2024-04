Desde el estadio Azteca, América vs. Pachuca se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por las semifinales de ida de la Concachampions 2024. La disputa se lleva a cabo este martes 23 de abril, desde las 9:15 p.m. (hora peruana). Ambas escuadras forman parte de la Liga MX, pero buscan alcanzar este título internacional para poder acceder al próximo Super Mundial de Clubes. La transmisión del partido será a través de la señal de FOX Sports, Fanatiz y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor, te traeremos todas las incidencias de este Superclásico, así como el mejor minuto a minuto de todos. ¡Siguen las emociones!

América se prepara para jugar ante Pachuca. (Video: América)

América vs. Pachuca: probables alineaciones

América: Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Israel Reyes, ‘Chicote’ Calderón; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Alejandro Zendejas, Julián Quiñones, Henry Martín.

Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Israel Reyes, ‘Chicote’ Calderón; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Alejandro Zendejas, Julián Quiñones, Henry Martín. Pachuca: Carlos Moreno; Andrés Micolta, Gustavo Cabral, ‘Chaka’ Rodríguez, Bryan González; Nelson Deossa, Elías Montiel, Erick Sánchez; Miguel Rodríguez, Oussama Idrissi, Salomón Rondón.