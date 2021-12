Generó preocupación dentro de los aficionados mexicanos. Hirving Lozano sufrió un duro golpe, tras chocar con un rival en el Napoli vs. Leicester City por la Europa League, y tuvo que ser sustituido por el técnico Luciano Spalletti. El delantero mexicano, muy a su estilo, disputó con todo un balón en el centro del campo, pero no midió su fuerza y recibió un duro golpe casual por parte de Wilfred Ndidi.

El encuentro había empezado muy favorable para los napolitanos tras los goles tempraneros de Adam Oumas y Elmas. Ambos tantos llegaron antes que se cumplieran los primeros cinco minutos del partido.

Sin embargo, el Leicester City reaccionó rápidamente y contratacó con duras arremetidas lideradas por Jamie Vardy. Es así que Evans y Kiernan pusieron tablas en el marcador antes de que finalice el primer tiempo. Precisamente en estos instantes finales es cuando los italianos a Lozano por el golpe antes mencionado.

Napoli vs. Leicester City: previa del partido

Con el mexicano Hirving Lozano desde el arranque, Napoli recibirá a Leicester City, que llegará golpeado y con varias bajas por el brote de contagios de COVID-19 en su plantilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Después del Tottenham, que no podrá contar con ocho jugadores positivos por coronavirus contra el Rennes, el Leicester viaja a Napoli sin siete jugadores enfermos, “algunos de ellos” de COVID-19, para el partido de Europa League del jueves, anunció este miércoles su entrenador Brendan Rodgers.

“Varios miembros del cuerpo técnico y de los jugadores no viajaron (a Nápoles). Algunos tuvieron un test positivo en covid, otros no se sienten muy bien, así que no tomamos riesgos”, explicó el técnico, citado en un comunicado del club.





