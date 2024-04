Se vive la semifinal de la Concachampions 2024. Columbus Crew vs. Monterrey EN VIVO chocan este miércoles 24 de abril desde las 6:15 p.m. horario Centro de México, en el juego de ida de esta ronda del torneo continental. Columbus viene de dejar en el camino en tanda de penales a Tigres, el otro equipo de Nuevo León y ahora espera eliminar al eterno rival. Por su parte, Monterrey no tuvo mayores inconvenientes para dejar fuera a Inter Miami, el equipo de Messi y Suárez, en los cuartos de final. Mira la transmisión de Columbus vs. Rayados EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports.

Columbus Crew vs. Monterrey: mira la transmisión por Concachampions 2024 (Video: @ColumbusCrew)