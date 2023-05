Santiago Giménez está viviendo un momento de ensueño. El joven delantero del Feyenoord ha anotado goles en la Eredivisie, la Europa League y la Copa de Países Bajos. Ya ha batido un récord de anotaciones y todavía le quedan unos partidos por disputar en la liga local. Además, su club está en el primer lugar y le saca una diferencia de ocho unidades al segundo lugar, PSV. El ‘Bebote’ se va para campeón en su primer curso europeo.

Con su doblete ante Excelsior, el exjugador de Cruz Azul se convirtió en el mexicano con más goles en su primera temporada en Europa, superando los 20 goles de ‘Chicharito’ y Javier García. En total ha anotado 22 tantos, varios de los cuales han sido importantes para conseguir triunfos. Asimismo, ‘Santi’ está en el cuarto puesto de la tabla de goleadores de la Eredivisie con 14 anotaciones.

Otro de los récord que consiguió Giménez en esta temporada es ser el primer jugador en la historia del Feyenoord en marcar en 8 compromisos al hilo de visita. No hay dudas de que llegó a Europa para ganar todo y batir muchos récords. Sus anotaciones lo han puesto en la mira de otros clubes grandes del fútbol mundial.

¿Cuántos goles tiene Giménez esta temporada?

Eredivisie Europa League Copa de Países Bajos 14 goles 5 goles 3 goles

Giménez habló sobre su futuro

El goleador mexicano abrió la puerta a una salida del Feyenoord en el mercado de pases que se avecina. “No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, comentó a ESPN.

De acuerdo con los medios internacionales, clubes como Inter de Milán, Lazio, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis y Aston Villa están interesados en adquirir los servicios del ‘Bebote’. “Quiero quedarme, pero no sabes lo que puede pasar”, añadió el joven goleador, que está cerca de proclamarse campeón en Países Bajos.

Feyenoord está a solo una victoria de ganar la Eredivisie esta temporada. Todavía le quedan tres partidos por jugar, pero si derrota al Go Ahead Eagles en casa el domingo 14 de mayo será el campeón. El equipo de Róterdam tiene todo para campeonar este fin de semana, ante su gente. Ya van preparando la fiesta.





