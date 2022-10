Si hay un jugador que se ha destacado por no dejar de luchar, alcanzar sus metas y, aún así consiguiendo el éxito, mantenerse humilde y con lo pies en la tierra, ese es Edson Álvarez, el referente de la Selección Mexicana que brilla con luz propia en el Ajax y que su talento lo ha puesto en la órbita de los grandes clubes de Europa, como el Chelsea y Barcelona.

Desde niño, su única ilusión de Edson fue jugar en un estadio, vivir su pasión y tener el apoyo de la gente que lo viera. Es por ello que a muy corta edad tuvo que hacer sacrificios para enrolarse a las fuerza básica del Pachuca, donde permaneció hasta los 14 años de edad, y fue allí, precisamente, el club en el cual recibió uno de los golpes más duro de su vida: debía salir del equipo por su pequeña estatura.

La dura noticia decepcionó al juvenil, a tal punto de plantearse la idea de dejarlo todo y no dedicarse fútbol. Pero lo que jamás imaginó es que la dura noticia que tanto lo lastimó, iba ser lo que cambiaría su vida por completo y lo acercaría al club, donde -más temprano que tarde- conseguiría el éxito que lo llevó a dar el gran salto a Europa.

“Felizmente no me retiré”, pensará ahora. Dos años después de aquel episodio con los ‘Tuzos’, las divisiones formativas del Club América le abrían la puerta. No era fácil llegar a todos los entrenamientos, pero su disciplina le permitía cumplir con la tarea. “Mi padre me llevaba hasta la estación, donde tomaba el bus, para luego bajar al metro y finalmente tomar un taxi”, contaba en sus inicios. Y es que ubicada a las afueras de la Ciudad de México, Tlanetlpantla –ciudad donde vivía el jugador– no era tan cerca como para darle posponer a la alarma y dormir un poco más.

Su debut con las ‘Águilas’

Fue en las Águilas, donde Edson se empezó a hacer un nombre. Criado en una familia costurera, pues hacían camisetas deportivas, Álvarez ya podía tener la suya propia. Así, con esfuerzo y dedicación, fue que empezó a subir de categoría en categoría. De la sub 17 en el 2014 pasó a formar parte del primer equipo solo dos años después –en 2016– (cuando ya entrenaba con la sub 20), hasta que el 24 de agosto de ese mismo año debutaría en la Copa MX ante Mineros de Zacatecas. El sueño del profesionalismo se había cumplido, pero había que seguir trabajando.

Edson Álvarez debutó en el fútbol profesional con el América. (Foto: Imago 7)

Aunque fue Ignacio Ambriz el entrenador que lo hizo debutar con el primer equipo, el cambio de mando en el banquillo del club América no le vino mal al chico de 19 años. Fue Ricardo La Volpe, el argentino, quien le dejó claras las cosas cuando llegó al estadio Azteca. “Me han dicho que eres un fenómeno para sacar el balón limpio”, le dijo en su primera charla, cuando la prensa lo comparaba con Franz Beckenbauer. Desde entonces, Edson ya sabía que tenía el visto bueno. Fue en octubre, entonces, cuando debutó con la camiseta 282 (sí, número raro) ante el Santos Laguna, pero fue en la final ante Tigres que anotó su primer tanto como profesional.

Hombre clave en último título liguero del América

Sin embargo, su consagración en la Liga MX se dio en diciembre del año 2018, momento en el que los americanistas, dirigidos por Miguel Herrera, disputó la final del torneo liguero contra el Cruz Azul. Si bien es cierto, Álvarez vivió un campeonato alternando entre suplencias y titularidades, pero estuvo presente desde el arranque en la gran final tras la lesión de Matheus Uribe, donde sentenció el encuentro al meter el 2-0 a pocos minutos del pitazo final.

Esta actuación le sirvió para no volver a perder la titularidad en el América y comenzar a ser el foco de atención de varios equipos del balompié europeo, especialmente de clubes de las ligas de Holanda, España y Francia.

Fue todo muy rápido

Además de todo lo sucedido en su club, el 2016 también significó un año importante para él por sus primeras oportunidades en la selección mexicana. En enero fue convocado a la sub 20 y en febrero incluido en la lista del campeonato de la CONCACAF de su categoría. Seguro que había talento en él y lo seguiría confirmando vistiendo a la ‘Tri’ en el mundial de ese mismo año, en el cual anotó su primer gol con la camiseta de su país.

Tan grande era el ‘hype’ con él que recién comenzado el 2017 fue llamado por Juan Carlos Osorio para ser parte de un partido amistoso contra Islandia, donde lo convencería para ser parte de los ‘sparring’ que llevaría a la Copa Confederaciones que se desarrollaría en Rusia aquel año. El jugador ya no era una simple proyección, sino una realidad.

Al pico más alto llegó en el 2018, cuando el entrenador colombiano lo confirmó como parte de la lista de 23 que estaría en la Copa del Mundo. Los amistosos y la Copa de Oro del 2017 (donde sí jugó), además de las participaciones en su club, le darían todos los argumentos necesarios para cumplir el sueño de cualquier jugador con tan solo 20 años.

Su arribo a la Eredivisie

Fue así que en 2019, el Ajax, uno de los equipos más populares de Holanda, hizo oficial el fichaje del futbolista mexicano. El mediocentro, considerado uno de los mejores de la Liga MX, en un traspaso que costó un total de 15 millones de euros.

Hoy en día, Álvarez es uno de los pilares del conjunto neerlandés, donde no solo cumple la función defensiva, sino también aportar con su cuota de gol, y sus destacas actuaciones en el torneo local y en la UEFA Champions League, primero lo pusieron en la lupa del Chelsea, que negoció con el Ajax y estuvo dispuesto apagr $50 millones de dólares por su traspaso, sin embargo, no se concretó el acuerdo.

Debido a esto, el centrocampista mexicano no escondió su decepción tras no concretar su traspaso y más cuando se trato de una nueva oportunidad para su carrera y dar el salto definitivo a un histórico club y a una competitiva Premier League.

“Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada más”, comentó en una entrevista a ESPN.

“No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado. Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”, añadió el azteca.

El llamado a ser el nuevo Busquets

Pero hoy la vida parece darle a Edson una nueva oportunidad, ya que el Barcelona busca un sustituto a Sergio Busquets, elemento que estaría próximo a culminar su ciclo con los catalanes, y ha visto al mexicano con buenos ojos para reemplazarlo. Opción que se podría volverse realidad si ‘Machín’ realiza una buena Copa del Mundo con la Selección Mexicano, donde Gerardo Martino, actual entrenador del ‘Tri’, lo ha contemplado como uno de los indiscutibles en su base de jugadores con el combinado nacional.

“Los tres partidos deberán jugarse como si fueran una final. Hoy no hay rival pequeño, a veces, de quien menos te lo esperas te da la sorpresa. Y la preparación mental será crucial. Creo que en Rusia tuve varias lecciones y hoy quiero ponerme a prueba. Ese siempre fue el sueño y llegó el momento de vivirlo”, dijo en charla con GQ.