Partidazo que se vivirá desde la ciudad de Ohio. Monterrey vs. Columbus Crew EN VIVO chocan este miércoles 24 de abril vía Fox Sports, desde las 6:15 p.m. Centro de México (7:15 p.m. horario local) en lo que será la primera semifinal de la Concachampions 2024. Monterrey viene de eliminar a Inter Miami por 5-2 en el global, mientras que Columbus Crew dejó en el camino a Tigres en tanda de penales y ahora van por el otro club regiomontano. Eso sí, Monterrey tiene a su favor el historial: de todas las semifinales de Concachampions que ha disputado, ha clasificado a todas las finales. ¿Podrá el campeón de la MLS tumbarse a Monterrey?

¿A qué hora ver Monterrey vs. Columbus Crew por Concachampions?

Esta emocionante partida se llevará a cabo en el magnífico estadio Lower.com Field, ubicado en la ciudad de Columbus, este próximo miércoles 24 de abril. En términos de horario, el juego Monterrey vs. Columbus Crew está programado para comenzar a las 7:15 p.m. hora local o 6:15 p.m. Centro de México, lo que corresponde a las 7:15 p.m. para países como Perú, Ecuador, y Colombia donde la pasión por el fútbol es evidente en cada partido.

¿En qué canal ver Monterrey vs. Columbus Crew EN VIVO?

En cuanto a la retransmisión televisiva de este partido entre Monterrey vs. Columbus Crew, los aficionados en México tendrán la facilidad de acceder a la transmisión a través de canales como FOX Sports y Amazon Prime, plataformas conocidas por su amplia cobertura de eventos deportivos significativos. Esta es una excelente oportunidad para no perderse ningún detalle de este emocionante partido que promete ser un evento destacado en el calendario futbolístico.

Monterrey vs. Columbus Crew: posibles alineaciones

Monterrey: E. Andrada; E. Aguirre, S. Medina, V. Guzmán, G. Arteaga; M. Meza, L. Romo, J. Gallardo; S. Canales, B. Vázquez y G. Berterame.

E. Andrada; E. Aguirre, S. Medina, V. Guzmán, G. Arteaga; M. Meza, L. Romo, J. Gallardo; S. Canales, B. Vázquez y G. Berterame. Columbus Crew: P. Schulte; S. Moreira, R. Camacho, Y. Cheberko; D. Jones, D. Nagbe, Y. Yeboah, M. Farsi; M. Hinestroza, D. Rossi; C. Hernández.

La previa de Monterrey vs. Columbus Crew por Concachampions

Monterrey es el visitante en este primer juego de la semifinal de la Concachampions 2024 y chocará ante un Columbus Crew que es la absoluta sorpresa del campeonato. El equipo de la MLS se tumbó a Tigres en los cuartos de final y venciéndolos por tanda de penales (3-4) en Nuevo León, por lo que ahora van por el otro conjunto de dicha región, los Rayados, que no quieren vivir la pesadilla que vivieron los felinos.

Los Rayados no presentan ninguna baja para este encuentro y pondrán desde el arranque a su mejor once, con la dupla de ataque de Brian Vázquez junto a Germán Berterame, quienes llevan una gran temporada de momento y fueron determinantes para la clasificación hasta esta instancia. Recordemos que Monterrey viene de eliminar sin dificultad alguna a uno de los equipos que más expectativa generaban, Inter Miami, pues el equipo de Messi, Suárez, Busquets y compañía, no fue rival para unos Rayados que ganaron la serie por 5-2.

Con un buen presente en la MLS por parte del Columbus Crew, el vigente campeón del fútbol estadounidense quiere demostrar por qué merecen estar en la final y van por la ventaja en este primer partido. No te pierdas aquí la transmisión minuto a minuto.

