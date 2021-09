Hace dos meses y un poco más, Hirving Lozano fue parte de un doloroso choque con la rodilla del arquero de Trinidad y Tobago cuando defendía a la Selección de México por la Copa Oro 2021. El delantero quedó inconsciente en el campo de juego y el portero Marvin Phillip no supo como reaccionar. Sin embargo, tiempo después puede contarlo como una experiencia más.

Aquel día, el golpe impactó tanto en el jugador que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital y los estudios se encargaron de determinar el grado de su lesión. Ahora se encuentra recuperado totalmente y contó en una entrevista como fue este golpe en una zona tan vital como la cabeza.

“Sí, claro que sí (me asusté), fue una lesión muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores pero estuvo a nada, como me decían los médicos, un poquito más, un poquito menos, derecha o izquierda podía quedarme paralítico o perder el ojo porque se abrió todo el ojo, entonces fue muy complicado, la verdad sí tuve miedo en ese caso”, comentó.

“Cuando tienes hijos es ver por ellos porque muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida en eso y la verdad sí te da mucho temor en esas ocasiones porque dejas a dos niños, a una señora sola, para mí sí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas”, agregó Lozano para ESPN.

Para Hirving Lozano, esto quedó como una anécdota que no le gustaría volver a pasar. Su regreso a los campos de juego se dio el pasado 22 de agosto en el encuentro ante Venezia y anotó su primer gol de la temporada frente a Udinese. El mexicano se va ganando la confianza del técnico y parece ser titular en Napoli que es líder de la Serie A de Italia con puntaje perfecto.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR