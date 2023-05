León vs. Tigres chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la vuelta de la semifinal de la Concachampions 2023. El partido arrancará desde las 8:00 p.m. (horario en México) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Fox Sports y Star Plus. Mientras en Estados Unidos, TUDN USA será el canal oficial encargado del compromiso. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Después de vencer por 2-1 en su estadio, los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi saldrán a ganar o empatar para acceder a la final, pero deberán ser cautelosos ante un rival que pasa por un buen momento y será peligroso en su estadio.

Siboldi reservó a varios de sus titulares para el duelo del torneo regional; el pasado domingo jugó con suplentes y aunque fue goleado 3-0 por el León en el torneo de Liga, ahora tendrá frescas a sus principales figuras.

En un torneo en el que el gol de visitante significa ventaja en caso de empate en la serie, el León del estratega argentino Nicolás Larcamón tiene a su favor haber convertido una vez en casa de su rival, lo cual significa que mientras Tigres no anote, le bastará un triunfo por 1-0 para acceder a la disputa del título. Sin embargo, Larcamón no apostará a eso porque no es su estilo y representaría un riesgo ante un rival con una ofensiva tan poderosa como la de los regios.

Con el francés André Pierre Gignac y el colombiano Quiñones, Tigres tratará de hacer daño para ampliar la ventaja; Siboldi buscará plantarse bien a la defensa y estar atento a aprovechar los espacios.

Será un duelo de difícil pronóstico porque si bien los Tigres poseen equilibrio en todas sus líneas, León no es menos y cuenta con figuras de ataque de primera fila, lideradas por el chileno Víctor Dávila y el argentino Lucas Di Yorio.

Los Tigres ganaron el torneo en el 2020, lo que les dio la posibilidad de disputar el Mundial de clubes, en el que alcanzaron la final; León aspira a ganar su primer cetro, luego de haber perdido la final de 1993.

Cabe destacar que el ganador enfrentará al mejor entre el Philadelphia Union y Los Angeles FC, de la MLS, que van empatados 1-1 y este martes decidirán la serie en Los Ángeles.

¿A qué hora juegan León vs. Tigres?

El partido entre León y Tigres está programado para empezar a partir de las 8:00 de la noche en suelo azteca, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Ecuador y Colombia, por ejemplo, el duelo arrancará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 23:00 horas.

¿Dónde y cómo ver León vs. Tigres?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el León vs. Tigres a través de las señales de FOX Sports, Star Plus y TUDN USA para América Latina. Ahora que sabes los horarios y canales, imposible que te pierdas el duelo.

León vs. Tigres; posibles alineaciones

Tigres : Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova, Nicolás López, Luis Quiñones, André-Pierre Gignac. DT Robert Dante Siboldi.

: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova, Nicolás López, Luis Quiñones, André-Pierre Gignac. DT Robert Dante Siboldi. León: Rodolfo Cota, Stiven Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón, Iván Moreno, Jesús Angulo, Lucas Romero, Joel Campbell, Ángel Mena, Brian Rubio, Víctor Dávila. DT Nicolás Larcamón.





