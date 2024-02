Monterrey vs. Comunicaciones se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Doroteo Guamuch Flores por la ida de la primera ronda de la Concachampions 2024. El compromiso está programado para el martes 6 de febrero desde las 7:00 de la noche (horario mexicano - 8:00 p.m. en horario peruano) y será transmitido por ESPN, Star Plus y Claro. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Rayados igualó 1-1 con América en su último partido. (Video: Monterrey)





Monterrey vs. Comunicaciones: posibles alineaciones

Monterrey: E. Andrada; E. Aguirre, V. Guzmán, H. Moreno, S. Vegas; M. Meza, J. Rodríguez, O. Govea, G. Berterame; B. Vázquez, S. Canales.

Comunicaciones: F. Pérez; G. Gordillo, J. Pinto, J. Corena, E. González, R. Morales; C. Mejía, A. De la Cruz, A. López; A. Londoño, J. Aguilar.