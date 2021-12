Napoli vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se verán las caras en la jornada 6 del Grupo C de la Europa League. Las acciones se disputarán este jueves 9 de diciembre desde las 12:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el mexicano Hirving Lozano desde el arranque, Napoli recibirá a Leicester City, que llegará golpeado y con varias bajas por el brote de contagios de COVID-19 en su plantilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Napoli vs. Leicester City: horarios en el mundo

México - 11:45 a.m. - Star+ y ESPN2 Mexico

Perú - 12:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Ecuador - 12:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Colombia - 12:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Bolivia - 1:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Venezuela - 1:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Paraguay - 2:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Chile - 2:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Argentina - 2:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Uruguay - 2:45 p.m. - Star Plus (Star+) y ESPN

Brasil - 2:45 p.m. - ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro y GUIGO

España - 6:45 p.m. - Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+

Después del Tottenham, que no podrá contar con ocho jugadores positivos por coronavirus contra el Rennes, el Leicester viaja a Napoli sin siete jugadores enfermos, “algunos de ellos” de COVID-19, para el partido de Europa League del jueves, anunció este miércoles su entrenador Brendan Rodgers.

“Varios miembros del cuerpo técnico y de los jugadores no viajaron (a Nápoles). Algunos tuvieron un test positivo en covid, otros no se sienten muy bien, así que no tomamos riesgos”, explicó el técnico, citado en un comunicado del club.

Horas antes este miércoles, el entrenador del Tottenham, Antonio Conte, anunció que ocho jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico de los ‘Spurs’ dieron positivo por coronavirus.

“Esto se ha producido a lo largo de los últimos días. De una forma general se comienzan a ver un poco más de casos y para nosotros es siempre la salud de los jugadores lo que importa”, aseguró el técnico de los ‘Foxes’.

“Hicimos varios test (...) Tomamos todas las medidas para llegar aquí de la forma más segura posible para con nuestro país de destino, debemos respetar las leyes y las preocupaciones sanitarias de aquí”, indicó Rodgers.

Actual líder del Grupo C de la Europa League con 8 puntos, el Leicester City está bajo la amenaza del Napoli y del Spartak de Moscú, que tienen 7 puntos, e incluso del Legia de Varsovia, último de la llave con seis unidades.

Napoli vs. Leicester City: ¿cuál fue el resultado en Inglaterra?

El pasado 16 de septiembre del 2021, Napoli y Leicester City se vieron las caras y el resultado fue un empate a dos. Ayoze Pérez y Harvey Barnes anotaron para los italianos, mientras que un doblete de Victor Osimhen significó el empate a dos definitivo.

Napoli vs. Leicester City: probables alineaciones

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Malcuit, Demme, Zielinski, Rui, Lozano, Mertens y Politano. DT: Luciano Spalletti

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas, Ndidi, Soumare, Perez, Maddison, Barnes y Vardy. DT: Brendan Rodgers.