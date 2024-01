Nuevo amistoso para River Plate de Martín Demichelis. Luego de igualar ante Monterrey, el conjunto argentino chocará ante Pachuca -también de la Liga MX- este sábado 20 de enero desde el FC Dallas Stadium en los Estados Unidos, a diferencia del juego anterior ante Rayados que fue en el Cotton Bowl. Eso sí, cabe destacar que el equipo mexicano hará una pausa en su participación de Liga MX, pues les corresponde descansar este fin de semana, por lo que se espera jueguen con sus principales figuras ante los ‘Millonarios’.

Este es el segundo enfrentamiento de River Plate ante conjuntos mexicanos en esta pretemporada, pero destaquemos que es el tercer partido que disputan en los Estados Unidos, pues jugaron ante un combinado de USA en el que el ‘Pity’ Martínez tuvo que salir por una lesión en su rodilla izquierda. Además, mencionar que hay jugadores como el ‘Diablito’ Echeverri, Pablo Solari y Sebastián Boselli que no se encuentran con el plantel de River por su participación en el Preolímpico Sub23.

¿A qué hora juega Pachuca vs. River Plate?

El duelo de Pachuca vs. River Plate está programado para las 3:30 p.m. (horario de Centro de México) o 6:30 p.m. (horario de Argentina) del sábado 20 de enero desde el FC Dallas Stadium. Este es el último amistoso que vaya a disputar River Plate antes de su debut contra Argentinos Juniors en la Copa de la Liga Profesional.

¿En qué canal ver Pachuca vs. River Plate?

Hay algunas opciones para poder ver el amistoso de Pachuca vs. River Plate. ESPN lo va a transmitir para todo México, mientras que en Latinoamérica podrás verlo por la señal de Star Plus. Estas son las opciones que tienes para poder sintonizar el último amistoso del equipo de Martín Demichelis, que no ha obtenido los resultados esperados en USA.

Pachuca vs. River Plate: posibles formaciones

River : Armani; Simón, Díaz, Martínez, Díaz; Fernández, Kranevitter, Barco, Lanzini; Ruberto y Colidio.

: Armani; Simón, Díaz, Martínez, Díaz; Fernández, Kranevitter, Barco, Lanzini; Ruberto y Colidio. Pachuca: Moreno; López, Cabral, Barreto, Aceves; Sánchez, Pedraza, Bautista; Idrissi, Hernández y Rondón.

Historial de Pachuca vs. River Plate

Cabe destacar que este será el primer enfrentamiento de Pachuca vs. River Plate en su historia. Eso sí, podemos destacar que River Plate ha jugado un total de 27 partidos ante equipos mexicanos, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 7 derrotas, siendo el América el equipo mexicano al que más veces enfrentó con un total de 7, seguido de Tigres con 4 enfrentamientos.

