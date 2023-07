A pesar de que Sergio Pérez logró un tercer lugar en el Gran Premio de Hungría y volvió al podio, su irregular desempeño en las calificaciones en la presente temporada han sido objeto de críticas. Si bien no ha sido la mejor campaña para el mexicano (con el mejor monoplaza de la historia del automovilismo), aun se mantiene en la segunda posición del ranking de pilotos.

Según Schumacher, el gran problema de Pérez radica en no poder mantener el ritmo de su compañero de equipo, Max Verstappen. El ex piloto alemán sugiere que la diferencia entre ambos es demasiado grande y que los días de Pérez en Red Bull podrían estar contados. Añade que la consistencia del mexicano y su estabilidad mental podrían estar en entredicho, lo que podría afectar su futuro en el equipo.

Checo Pérez lleva seis Grandes Premios sin llegar a la Q3. (Foto: AFP)

Schumacher enfatizó que Red Bull no puede permitirse tener un piloto que sea claramente más lento que su compañero, especialmente cuando otros equipos comienzan a acercarse en rendimiento. A pesar de que el equipo ha afirmado que Pérez cumplirá su contrato hasta la próxima temporada, el ex piloto de Williams no está convencido de que el mexicano continúe en Red Bull en el futuro.

Cabe mencionar que Sergio Pérez tiene contrato con Red Bull hasta 2024. Aunque los rumores sobre su posible salida no han sido confirmados por la escudería austríaca, algunos comentarios críticos de otras personalidades del automovilismo, como Nico Rosberg, han generado cierta controversia en torno al rendimiento del piloto tapatío.

La incertidumbre sobre el futuro de Sergio Pérez en Red Bull seguirá siendo objeto de debate y especulación en el mundo de la Fórmula 1 hasta que el equipo y el piloto den claridad sobre sus planes para las próximas temporadas.