Una mujer de México generó opiniones divididas en las redes sociales tras enumerar las razones por las que, asegura, le hubiera gustado ser papá en vez de mamá.

Andrea, identificada en redes sociales como ‘La luchona mayor’, es una tiktoker que se dedica a hablar sobre su experiencia siendo madre soltera y las adversidades que supera a diario tras separarse del padre de su hijo.

Tiempo atrás, publicó un video hablando sobre lo complicado que es criar a un niño sin la ayuda de una pareja. Bajo este contexto, explicó por qué el rol de padre es “más fácil” de lo que se cree.

“Me hubiera encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está tranquilo porque está con su mamá. Tener el tiempo suficiente para ir al gimnasio, a trabajar y salir con amigos sin ni una preocupación. Y mi parte favorita, irme a dormir hasta tarde sin que me despierten”, indicó.

“Es muchísimo más fácil ser papá”, agregó Andrea, cuyo video de TikTok se viralizó y superó las 4 millones de reproducciones.

Video de madre soltera que aseguró preferir haber sido padre

Como era de esperarse, la afirmación de la mexicana generó un acalorado debate entre los usuarios. Mientras que algunos se mostraron de acuerdo con su postura, otros dijeron estar en contra e incluso la criticaron.

“Yo no lo cambiaría, amo a mi niña”; “a mí también me hubiera gustado”; “¿alguna más lloró?”; “A pesar de todo, me encanta ser madre y estar 24/7 con mi hija. Lo mejor lo tengo yo, él no”; “nunca, yo elegiría ser mamá de nuevo”; “me sacaste una lágrima”; “para ninguno es fácil”; “eso depende del tipo de hombre que elijas como papá de tu hijo”; “hay padres que son mejores que las mamás”; “no todos los hombres son iguales”; “estoy totalmente de acuerdo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Consejos a tener en cuenta si eres madre soltera

Olvídate de los complejos de ser madre soltera y disfruta de tu vida mientras haces feliz a tu niño. El portal eresmama.com enumeró los siguientes consejos: