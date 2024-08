Imagino que ingresaste a esta nota de Depor porque adelgazar está en tus planes, pero no quisieras tener que privarte de comer lo que te agrada. Déjame decirte que podrás perder peso sin hacer dieta. Sí, no tendrás restricciones ni mucho menos complicaciones. Simplemente, deberás ingerir ciertos alimentos que te ayudarán a cumplir el objetivo que tienes en mente. ¿Estás preparado(a) para saber cuáles son y comenzar ese camino que te llevará a sentirte más cómodo(a) con tu físico? ¡Vamos!

Debo recalcarte que los alimentos que te daré a conocer aquí, además de hacer posible que pierdas peso de manera natural y sostenible, nutrirán tu cuerpo. Ten en cuenta, además, que me animé a informar sobre este tema porque sé muy bien que las dietas estrictas son muy complicadas de mantener y, en ciertos casos, generan efectos negativos en la salud mental y física. Y es que nadie quiere dejar de ingerir lo que tanto le gusta.

Si bien parece imposible perder esos kilos de más sin estar a régimen, créeme que sí se puede. Simplemente, tienes que entender que la clave del proceso es el balance calórico: consumir menos calorías de las que quemas. “Si estás tratando de perder peso, no quiere decir que no puedas comer tus alimentos preferidos. Lo importante es llevar un plan de alimentación saludable, consumir menos calorías o; en otro sentido, quemar más calorías de las que comes y bebes”, aseguran expertos en un informe de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Dicho ello, a continuación te nombraré cuáles son los alimentos que te ayudarán a adelgazar sin hacer dieta.

En esta imagen se puede apreciar un plato con avena y nueces. (Foto: Organic mantra / Pixabay)

Los 10 alimentos que te ayudarán a adelgazar sin hacer dieta

Los siguientes alimentos que te mencionaré, de acuerdo a la revista Clara, son capaces de acelerar el metabolismo, aumentar la quema de grasa y suprimir el apetito. Es por eso que ayudan bastante a las personas que quieren perder peso sin verse obligados a seguir una dieta.

Avena

Fuente de fibra soluble capaz de reducir el colesterol y mejorar tu salud digestiva.

Nueces

Alternativa saludable a snacks calóricos que no ayudan en la tarea de perder peso.

Huevos

Aumentan la producción natural de leptina, la hormona que reduce el hambre. Además, son fuente de proteínas de alta calidad y nutrientes como la vitamina D y la colina, que te ayudará a sentirte lleno(a) durante mucho tiempo.

Aguacate

Es rico en grasas monoinsaturadas saludables, vitaminas, fibra y minerales importantes.

Verduras de hoja verde

Por ejemplo, la lechuga, el brócoli y la espinaca, las cuales son bajas en calorías y altas en fibra. Además, son ricas en minerales importantes y en vitaminas.

Salmón

Es fuente de proteínas magras. Por lo tanto, te ayudará a sentirte saciado(a) y reducirá tu apetito.

Pimientos picantes

Contienen el compuesto llamado capsaicina, el cual aumenta el metabolismo y promueve la quema de grasa de manera natural, de acuerdo a estudios de la Universidad de Purdue (Estados Unidos).

Manzanas

Ricas en fibra y agua.

Frijoles y legumbres

Te mantendrán lleno(a) y satisfecho(a) por más tiempo, ya que poseen fibra, proteínas vegetales completas y otros nutrientes esenciales.

Yogur griego sin azúcar ni grasa

Te ayudará a mejorar la salud digestiva y activará la hormona leptina.