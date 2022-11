México vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 3 del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022. El partido está programado para jugarse este miércoles 30 de noviembre en el estadio Lusail, que tiene capacidad para 80.000 personas. La selección mexicana llega a este duelo con la única opción de ganar. Además, depende del resultado del Polonia vs. Argentina, que se jugará en ese mismo momento. Será un duelo de alta tensión que puede definir a uno de los clasificados a octavos de final. Aquí te contamos todos los detalles del partidazo.

La selección de México llega a este partido tras empatar con Polonia y perder con Argentina en las dos primeras fechas de la Copa del Mundo. Tiene solo 1 punto y se ubica en el último lugar del Grupo C. Sin embargo, todavía no está eliminado. Los dirigidos por Gerardo Martino deben ganar su partido y ver el resultado del otro duelo.

Si Polonia vence a Argentina, a México le basta con el triunfo, sin importar el marcador. Si los sudamericanos ganan, el ‘Tri’ tendría que ganar a Arabia Saudita por diferencia de 3 goles para superar a los polacos. Si el otro duelo queda en empate, el equipo del ‘Tata’ Martino tendría que vencer al cuadro asiático por dos goles o más para superar a los argentinos en la diferencia de goles.

Arabia Saudita llega a la tercera fecha como uno de los equipos revelación del torneo, luego de ganar a Argentina por 2-1 y caer ante Polonia por 2-0 en un duelo más parejo de lo que indica el resultado. A comparación de México, depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

A los dirigidos por el francés Hervé Renard les basta ganar a México para clasificar directamente a la siguiente fase. En el caso de que empate, necesita una victoria de Polonia ante Argentina, o una victoria de los sudamericanos por 3 o más goles. Ese es el escenario para Arabia Saudita en la última jornada de la fase de grupos.

¿A qué hora juegan México vs. Arabia Saudita?

Este crucial partido por el Grupo C se jugará este miércoles 30 de noviembre, desde las 1:00 p.m. en México, a las 2:00 p.m. en Perú y Colombia, y a las 4:00 p.m. en Argentina. Cabe destacar que al mismo tiempo jugarán Polonia vs. Argentina. En la mañana de ese día se medirán Túnez vs. Francia y Australia vs. Dinamarca, ambos duelos por el Grupo D.

México vs. Arabia Saudita: dónde ver el partido

El partido podrá verse en las señales de Televisa Deportes, TV Azteca, DIRECTV, Latina TV (Canal 2), Caracol, Canal RCN, Unitel, Red UNO, TV Pública de Argentina, TyC Sports, Canal 13, TVN de Chile, ANTEL, Televen y TVE. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de Depor. Atento a todas las novedades que tenemos para ti.

