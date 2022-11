México vs. Argentina rivalizan por la segunda fecha del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022. El encuentro está programado para jugarse este sábado 26 de noviembre, en el estadio Lusail, que tiene capacidad para 80.000 personas. Ambos conjuntos llegan al partido con la única opción de ganar, debido al mal arranque que tuvieron en este certamen. Mientras que Argentina cayó, sorpresivamente, contra Arabia Saudita; México empató con Polonia. El contexto y el historial entre estos dos equipos americanos promete un gran contienda.

Durante las primeras horas del martes, Argentina y Arabia Saudita abrieron la jornada mundialista, en una confrontación en la que los ‘Albicelestes’ sufrieron una aparatosa y súbita derrota. Los latinoamericanos iniciaron ganando, con un tanto de penal de Lionel Messi (minuto 10), pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saleh Al Sheri (48) y Salem Al Dawsari (53).

El invicto de la selección argentina se quedó en 36, a solo uno de alcanzar el récord histórico de Italia. Por su parte, Messi, marcó su séptimo gol en un Mundial. Sin embargo, no pudo celebrar en el día en el que sellaba su quinta participación en este tipo de torneos, toda una proeza que le permitía alcanzar a grandes jugadores como el alemán Lothar Matthaüs, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez.

Por su parte, México y Polonia empataron sin goles, en el cierre de la fecha del Grupo C del Mundial de fútbol de Qatar 2022. Ambas escuadras rivalizaron también este martes, pero en el estadio 974 de Doha. A pesar de que el cuadro azteca tuvo la iniciativa, los polacos estuvieron más cerca de marcar, tras un penalti no convertido por Robert Lewandowski y que el Guillermo ‘Memo’ Ochoa desvió.

Con respecto a los últimos duelos futbolísticos entre México y Argentina, en total han jugado 35 partidos, con 16 victorias argentinas, 14 empates y solamente cinco triunfos de los norteamericanos. El encuentro más reciente fue en septiembre del 2019, cuando lidiaron en un choque amistoso, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, con un 4-0 en favor del conjunto local.

¿A qué hora juegan México vs. Argentina?

Este decisivo duelo por el Grupo C está programado, para este sábado 26 de noviembre, desde las 1:00 p.m. en México, a las 2:00 p.m. en Perú y Colombia, y a las 4:00 p. m. en Argentina. Será el último duelo del día. En tanto, previamente, se desarrollarán Túnez vs. Australia, Polonia vs. Arabia Saudita, y Francia vs. Dinamarca. Programa tu tiempo y no te pierdas estos partidazos.

México vs. Argentina: dónde ver el partido

El partido podrá verse en las señales de TV Pública de Argentina, TyC Sports, Televisa Deportes, TV Azteca, DIRECTV, Latina TV (Canal 2), Caracol, Canal RCN, Unitel, Red UNO, Tigo Sports, Canal 13, TVN de Chile, ANTEL, Televen y TVE. Por supuesto, también puedes seguir el minuto a minuto más completo de todos los encuentros en la web de Depor. Atento a las novedades que tenemos para ti.





