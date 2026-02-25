Canal 5 de Televisa trasnmite este miércoles 25 de febrero desde la 9:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú. vs. Islandia chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el Estadio La Corregidora. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión está a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN, para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comienza con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC