Canal 5 de Televisa transmitirá este jueves 4 de junio desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú). México vs. Serbia chocarán en el Estadio Nemesio Diez. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7 y TUDN para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no se recomendará. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que se emitirá siete horas más tarde en España. ¡No te lo pierdas!

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)