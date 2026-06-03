México vs. Serbia se enfrentan este jueves 4 de junio, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional previo al Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nemesio Diez (Toluca, México). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

México llega a esta cita con la lista definitiva de 26 convocados ya confirmada por Javier Aguirre, quien afrontará su tercera experiencia mundialista al frente de la selección nacional. La convocatoria mezcla experiencia y juventud, con referentes como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, además de jóvenes talentos que han irrumpido con fuerza durante el último ciclo.

Los resultados recientes han alimentado el optimismo alrededor del equipo. México encadena varios amistosos sin derrotas y viene de superar a Australia por 1-0 en uno de sus últimos compromisos de preparación. Antes también logró victorias ante Ghana e Islandia, además de empates frente a Bélgica y Portugal, dejando sensaciones positivas tanto en defensa como en generación ofensiva.

Para Javier Aguirre, el duelo ante Serbia representa una oportunidad ideal para definir el once que iniciará el Mundial. El técnico ha trabajado durante las últimas semanas en consolidar una estructura táctica basada en la intensidad, la presión alta y la versatilidad de sus atacantes, consciente de que el debut ante Sudáfrica exigirá un equipo competitivo desde el primer minuto.

Javier Aguirre es el actual entrenador de la Selección de México. (Foto: FMF)

La cercanía del Mundial añade un componente especial al compromiso. México será el encargado de abrir oficialmente el torneo el próximo 11 de junio y compartirá el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. La ilusión de realizar una actuación histórica como anfitrión ha elevado las expectativas de una afición que sueña con ver a su selección trascender más allá de los octavos de final.

Del otro lado estará una Serbia que llega con la intención de medir su nivel frente a uno de los organizadores del Mundial. El conjunto europeo cuenta con futbolistas de amplia trayectoria internacional y pretende aprovechar el amistoso para seguir fortaleciendo una generación que mantiene nombres de peso en las principales ligas del continente.

Sin embargo, los resultados recientes no han sido del todo favorables para los serbios. En sus últimos encuentros registraron derrotas ante Cabo Verde, España e Inglaterra, aunque también consiguieron victorias frente a Arabia Saudita y Letonia. Esa irregularidad ha generado interrogantes sobre el rendimiento colectivo del equipo en la antesala de sus próximos desafíos internacionales.

En cuanto a los antecedentes, México y Serbia no registran una rivalidad frecuente en el ámbito internacional. Precisamente por ello, el amistoso adquiere un valor adicional para ambos cuerpos técnicos, que tendrán la posibilidad de enfrentar estilos de juego distintos y observar respuestas tácticas en un contexto de alta exigencia competitiva.

¿En qué canales ver México vs. Serbia?

El partido entre México vs. Serbia se disputará en el Estadio Nemesio Diez, con la transmisión exclusiva para todo el territorio mexicano por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Cómo ver México vs. Serbia solo en México?

Si radicas en México y quieres ver el amistoso internacional entre las selecciones de México vs. Serbia deberás conectarte a las señales de TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium.

¿A qué hora juegan México vs. Serbia?

El encuentro entre México vs. Serbia está programado para este jueves 4 de junio desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 8:00 a.m.; y en España a las 4:00 a.m. del viernes 5.

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