México vs. Serbia. (Foto: Getty Images)
México vs. Serbia. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. por el ? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este jueves 4 de junio: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú).

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)
México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)

¿Dónde ver México vs. Serbia en México?

En Perú el encuentro entre México vs. Serbia se verá en las señales de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premiun.

¿Dónde ver México vs. Serbia en Perú?

El amistoso entre México vs. Serbia en suelo peruano no cuenta con transmisión oficial, sigue el minuto a minuto y las incidencias desde nuestra web.

¿A qué hora juegan México vs. Serbia en México?

EL duelo entre México vs. Serbia comenzará este jueves 4 de junio desde las 8:00 p.m. en México.

¿A qué hora juegan México vs. Serbia en Perú?

En Perú, el amistoso entre México vs. Serbia iniciará a las 9:00 p.m. (Una hora menos en México), con el mismo horario en Ecuador y Colombia, y dos horas más en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC