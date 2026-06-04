¿Dónde ver México vs. Serbia por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este jueves 4 de junio: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú).

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)

¿Dónde ver México vs. Serbia en México?

En Perú el encuentro entre México vs. Serbia se verá en las señales de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premiun.

¿Dónde ver México vs. Serbia en Perú?

El amistoso entre México vs. Serbia en suelo peruano no cuenta con transmisión oficial, sigue el minuto a minuto y las incidencias desde nuestra web.

¿A qué hora juegan México vs. Serbia en México?

EL duelo entre México vs. Serbia comenzará este jueves 4 de junio desde las 8:00 p.m. en México.

¿A qué hora juegan México vs. Serbia en Perú?

En Perú, el amistoso entre México vs. Serbia iniciará a las 9:00 p.m. (Una hora menos en México), con el mismo horario en Ecuador y Colombia, y dos horas más en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.