¿En qué canales se verá la transmisión del amistoso entre vs Islandia, desde el Estadio La Corregidora? TUDN tiene los derechos televisivos para transmitir este en exclusiva para todo el territorio mexicano, además, lo podrás ver a través de las señales de TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputa este miércoles 25 de febrero desde las 9:00 p.m. en horario de peruano y a las 8:00 p.m. en suelo azteca. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

