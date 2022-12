Tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo Qatar 2022, las críticas no cesan en el país azteca, pues desde Argentina 1978 el ‘Tri’ no se quedaba fuera del Mundial en fase de grupos. Por ello diversas personalidades del fútbol mexicano, como Miguel Herrera, han tachado la actuación de Gerardo Martino.

Molesto por las formas y las pocas herramientas que le dio al representativo para disputar la justa, el Piojo, hoy sin equipo en la Liga MX, atizó en contra del Tata Martino, quien, a su parecer, nunca fue capaz de mostrar capacidad de reacción.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”, argumentó Herrera para Telemundo.

Sobre la ausencia de Edson Álvarez ante Argentina, Herrera destacó que México salió a no ‘perder’ y para hacer eso debes tener en la cancha a uno de tus mejores hombres.

“En el segundo partido no salimos a ganar, salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente. Si ibas a defender el partido, por lo menos defender con un tipo que sabes que defiende”, sostuvo.

¿Martino benefició a Argentina?

Al ser cuestionado si el ‘Tata’ facilitó el accionar a Argentina con sus decisiones, Miguel Herrera optó por no entrar en esa polémica, más allá de lo que pudo verse en el terreno de juego.

“Eso es otra cosa, eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres, si no das mucho de qué hablar y tus jugadores no te entienden y es lo que está diciendo Chávez, que no generaron ni una jugada de gol”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.