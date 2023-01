A poco más de un mes de la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, la prematura eliminación en fase de grupos: algo que no pasaba desde 1978, sigue calando duro en muchos mexicanos y Javier Hernández no fue la excepción. El ‘Chicharito’ se sinceró sobre el tema y confesó que le dolió bastante ver como el ‘Tri’ se fue rápido, incluso más que el no haber asistido a la máxima cita del fútbol.

“Yo hice todo, aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto, hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no estar, lo que me dolió es que México haya quedado fuera de Fase de Grupos”, señaló el delantero de LA Galaxy en entrevista para TUDN.

Recodemos que el ex jugador del Real Madrid y Manchester United no fue requerido por Gerardo ‘Tata’ Martino pese a la falta de delanteros en buen estado físico y con buen ritmo, pues llevó a Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez con varios cuestionamientos, pues ambos salía de duras lesiones.

Del mismo modo, Javier aseguró que, pese a no ser elegido para ir a Qatar 2022, se quedó tranquilo debido a que considera que hizo los méritos suficientes: “¿Me dolió no estar en Qatar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que esa no era decisión mía”.

Por otro lado, ‘Chicharito’ Hernández también se pronunció en torno al nuevo técnico de la Selección Mexicana. Para el ariete, la nacionalidad del entrenador es un debate ocioso y bizantino.

Harto de novelas en el ‘Tri’

Javier Hernández explicó que, pese a estar en pro de los mexicanos, es una realidad que lo más importante es la capacidad, no la nacionalidad: “Claro que estoy en pro de la gente mexicana y de la gente talentosa, pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que pueda sumar sea de la nacionalidad que sea”, comentó.





