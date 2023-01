Hoy, el mundo del fútbol ha despertado con una sonrisa porque Lionel Messi regresa a las canchas. Luego de varias semanas de descanso tras ganar la Copa del Mundo con Argentina, el genio de Rosario volverá a jugar a nivel de clubes en el partido que enfrenta este miércoles al PSG frente a Angers por la fecha 18 de la Ligue 1 (transmisión en vivo aquí). Eso sí, no todo puede ser felicidad para el astro sudamericano ya que en Francia afirman que no habrá reconocimiento por parte de su equipo tras haber ganado la tercera estrella en Qatar 2022.

Según informan medios franceses, desde el club creen que ya cumplieron con el homenaje a Messi cuando regresó a entrenar la semana pasada luego de unos días libres en Rosario. Además, puede que no sea favorable ponerlo ante un estadio lleno de franceses, luego de ganarle la final del Mundial justamente a los europeos.

Para el PSG, ha sido suficiente el reconocimiento que se le hizo en Camp des Loges, cuando al ingresar a la cancha de entrenamiento Lionel fue recibido con un pasillo, aplausos de sus compañeros y trabajadores del club y terminó llevándose un regalo de parte de Luis Campos, asesor deportivo del cuadro capitalino.

Desde LeParisien soltaron la gran incógnita: “¿Cómo será recibido el campeón mundial Lionel Messi?”. Por su parte, L’Equipe despejó dudas sobre esta situación y parece que indirectamente le respondieron a los colegas: “Podemos imaginar que será calurosamente celebrado por la afición parisina”.

Cabe recordar que la semana pasada, cuando Messi volvió a entrenar con el PSG, el entrenador Christophe Galtier fue consultado sobre el homenaje que el argentino debería recibir ante su afición en el Parque de los Príncipes.

“Ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”, dijo en rueda de prensa.

Ante Angers, Lionel Messi volverá a jugar 24 días más tarde de ganar la Copa del Mundo en la final ante Francia.





