México vs. Australia se medirán EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, el cual se jugará en el Rose Bowl Stadium. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 8:00 p.m. este sábado 30 de mayo (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)