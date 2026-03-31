México ante Bélgica en Estados Unidos. (Foto: Getty Images)
México ante Bélgica en Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el en preparación para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TUDN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 1:30 p.m. (hora en Perú) y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

México ante Bélgica en Estados Unidos. (Video: Selección de México)
México ante Bélgica en Estados Unidos. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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