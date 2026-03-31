México vs. Bélgica se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el amistoso FIFA en preparación para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TUDN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 1:30 p.m. (hora en Perú) y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

México ante Bélgica en Estados Unidos. (Video: Selección de México)