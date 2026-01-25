México vs. Bolivia se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / HD / STREAMING) por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, a jugarse en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. ¿Qué canales transmiten este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium; en Bolivia, por su parte, los hinchas podrán verlo por Unitel. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles por la web de Depor desde la 1:30 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Bolivia juegan en Santa Cruz. (Video: Selección Nacional de México)