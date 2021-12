Martín Lasarte, director técnico de Chile, declaró para los medios de comunicación y se refirió a la elección del juvenil de la Unión Española Benjamín Galdames quien tomó la decisión de representar a la Selección de México. A pesar de sus 20 años, contó que se encontraba en los planes de ‘la roja’. Eso sí, respeta la decisión que tomó el jugador deseándole lo mejor para este proceso.

En la prelista de jugadores que entregó el estratega estaba el jugador mexicano, pero después Martino también lo llamó y se decantó por la convocatoria del Tricolor como lo venía haciendo con las categorías menores de México. Por esta razón, ya dio por perdida su inserción en ‘La Roja’.

“Te puedo decir que teníamos una lista larga y amplia y Benjamín estaba en ella, pero no sé con quien se habló después y se nos informó que no vendría. Pero la idea de participar por Chile era real y después él tomó una decisión personal y no hay más que decir”, declaró en la conferencia de prensa.

“Si la decisión del chico o del entorno es que compita por México, lo entiendo. Lo comprendo como una decisión madura y pensada y ojalá le vaya bien. Nos da pena, pero lo respeto”, señaló Lasarte que enfrentará el amistoso contra México con una plantilla juvenil.

Además, el director técnico de Chile no tuvo reparos en bromear sobre el asunto en cuestión y dijo que ya que no pudo tener a Benjamín, espera que su hermano Thomas pueda ser parte de La Roja: “Algún Galdames vamos a tener”, sentenció para los medios de comunicación.





